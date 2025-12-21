Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν µαθαίνει ότι η Αγγελική δούλευε για τον πατέρα του

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 22:30.

Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν µαθαίνει ότι η Αγγελική δούλευε για τον πατέρα του. Η Βούλα αναγκάζεται να πει καινούργιο ψέμα στον Ορέστη και ο Βούλγαρης έρχεται αντιμέτωπος µε µία μεγάλη βλάβη στο πλοίο του. Η Αλεξάνδρα φεύγει για ένα κρυφό ραντεβού µε κάποιον, που θα της αποκαλύψει κάτι που θα της φανεί ανέλπιστα χρήσιμο σε σχέση µε την Γαλήνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Porto Leone: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 26ο: Ο κόσμος του Αντρέα καταρρέει όταν µαθαίνει ότι η Αγγελική δούλευε για τον πατέρα του, ενώ η Λένα παραδέχεται στον Χρόνη την αλήθεια για το παιδί της και του δίνει πίσω την βέρα. Η Βούλα αναγκάζεται να πει καινούργιο ψέμα στον Ορέστη και ο Βούλγαρης έρχεται αντιμέτωπος µε µία μεγάλη βλάβη στο πλοίο του. Η Αλεξάνδρα φεύγει για ένα κρυφό ραντεβού µε κάποιον, που θα της αποκαλύψει κάτι που θα της φανεί ανέλπιστα χρήσιμο σε σχέση µε την Γαλήνη. Η Γαλήνη εξηγεί στον Γιάμαρη τον φόβο της για την παρουσία της Αγγελικής στη ζωή του Γρηγόρη και εκείνος της δίνει τις αποδείξεις που του είχε ζητήσει για την σχέση αυτής της γυναίκας µε τον Στράτο.

Porto Leone: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 27ο: Η µέρα του µεγάλου αγώνα του Ολυµπιακού φτάνει, αλλά ο Αντρέας αντί να συγκεντρωθεί στο μεγάλο αγωνιστικό του ντεμπούτο, ανησυχεί για την ισορροπία του µυαλού της Αλεξάνδρας, αφού µετά τα όσα έμαθε από τον πατέρα του, νομίζει πως συγχέει την αλήθεια µε τις φοβίες της. Ο Γρηγόρης κάνει ξεκάθαρο πια στην Γαλήνη ότι δε θέλει άλλο να ανακατεύεται στη ζωή του και τη σχέση του µε την Αγγελική, ενώ ο Ορέστης ξεσπά με θυμό στον πατέρα του για την απόφασή του να ρισκάρει ένα µη ασφαλές δρομολόγιο µε το Σαρωνίς. Στο Πόρτο Λεόνε, η Κοραλία έρχεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Σήφη, ενώ ο Γιάµαρης συζητώντας µε τον Καπετανάκο, καταλαβαίνει ότι η Καίτη είναι όργανο στα χέρια της Αλεξάνδρας.

Συντελεστές

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ