Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Μανώλης αποκαλύπτει πιο τις σκοτεινές πτυχές του Χρόνη

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 09 και την Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 23:30.
Porto Leone – Δευτέρα 16 Μαρτίου
Επεισόδιο 40ο: Το εγκεφαλικό και το πέσιµο του Βούλγαρη φέρνει αναστάτωση σε όλη την οικογένεια, µε την Γαλήνη να πρέπει να διαχειριστεί µία νέα πραγµατικότητα. Η Βούλα γίνεται ράκος µετά από το ξεµπρόστιασµα που της κάνει ο Ορέστης µέσα στο Πόρτο Λεόνε, ενώ ο Μανώλης ακούει µία συνοµιλία του Χρόνη που του αποκαλύπτει πιο σκοτεινές πτυχές του χαρακτήρα του. Η αστυνοµία βρίσκει το πτώµα του Σήφη, ενώ η Αλεξάνδρα αναστατώνεται από τα μισόλογα του Καστίλια σε σχέση με την Άντζελα. Παράλληλα, ο Γιάμαρης ανακαλύπτει ποιος βρίσκεται πίσω από τις φωτογραφίες του µε την Γαλήνη.
Porto Leone – Tρίτη 17 Μαρτίου
Επεισόδιο 39ο: Ο Καστίλιας προτείνει στην Καίτη να καταγγείλει πως ο Γιάμαρης πίεσε τον ανιψιό της να δώσει ψευδή κατάθεση σχετικά µε τη δολοφονία του Στράτου. Ο Γιάµαρης, αντίστοιχα, προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο που θα ξεμπροστιάσει και τον Καστίλια αλλά και το σχέδιο της Αλεξάνδρας εναντίον της οικογένειας Βούλγαρη. Όσο ο Βούλγαρης βρίσκεται στο νοσοκομείο, η ακτοπλοϊκή του εταιρεία διοικείται από τον συμφεροντολόγο Χρόνη, ενώ η Λένα µε τον Αντρέα δείχνουν να έρχονται κοντά, συνδεόμενοι από έναν χρυσό σταυρό.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.