Porto Leone – επόμενα επεισόδια: Ο Χρόνης ανακοινώνει στην Λένα την απόφαση του σε σχέση µε το κοινό τους µέλλον

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 01 και την Τρίτη 02 Δεκεμβρίου, στις 22:30.

Η Κοραλία με τη Βίκυ βρίσκονται στο τμήμα για να υποβάλλουν μήνυση για την κακοποιητική συμπεριφορά του Σήφη και ο Καστίλιας βάζει µπροστά το σχέδιό του προκειµένου να παγιδέψει τον Γρηγόρη, αποδεικνύοντας την ενοχή του. Ο Χρόνης ανακοινώνει στην Λένα την απόφαση του σε σχέση µε το κοινό τους µέλλον, ενώ η Αλεξάνδρα έρχεται αντιµέτωπη µε τον Γιάμαρη που της ζητάει εξηγήσεις σε σχέση µε την Αγγελική.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Porto Leone: Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 20ο: Ένας µυστηριώδης φάκελος από ανώνυµο αποστολέα φέρνει τρόµο στην Γαλήνη, ενώ ο Καπετανάκος ζητάει από τον Γιάμαρη να του φέρει πίσω το τετράδιο που έβαλε να του κλέψουν. Παράλληλα, η Αλεξάνδρα επιμένει στην προσπάθειά της να µάθει ποια είναι η γυναίκα που έχει ερωτευτεί ο Αντρέας.

Η Κοραλία με τη Βίκυ βρίσκονται στο τμήμα για να υποβάλλουν μήνυση για την κακοποιητική συμπεριφορά του Σήφη και ο Καστίλιας βάζει µπροστά το σχέδιό του προκειµένου να παγιδέψει τον Γρηγόρη, αποδεικνύοντας την ενοχή του. Ο Χρόνης ανακοινώνει στην Λένα την απόφαση του σε σχέση µε το κοινό τους µέλλον, ενώ η Αλεξάνδρα έρχεται αντιµέτωπη µε τον Γιάμαρη που της ζητάει εξηγήσεις σε σχέση µε την Αγγελική.

Porto Leone: Τρίτη 02 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 21ο: O Ζήσης ξεφεύγει από τα χέρια του Γρηγόρη και τρέπεται σε φυγή, αναγκάζοντας έτσι την Γαλήνη να παραδεχθεί στον Γρηγόρη ότι ο μικρός είδε αυτόν και τον Στράτο να τσακώνονται το μοιραίο βράδυ. Παράλληλα, ο Γιάμαρης προσπαθεί να εκμαιεύσει από την Αλεξάνδρα το σχέδιο που υποθέτει πως έχει για την Αγγελική και την μεσολάβησή της να της βρει δουλειά δίπλα στον Γρηγόρη. Εκείνη αρνείται τα πάντα, ενώ δέχεται πίεση και από τον Καπετανάκο, ο οποίος προσπαθεί να καταλάβει τι σκαρώνει με τον Στελάρα πίσω από την πλάτη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ορέστης σε μια προσπάθειά του να μάθει πληροφορίες για το πώς έφτασε το ρολόι που είχε δώσει στη Βούλα στο χέρι του Ιορδάνη Αρχοντή, συντάσσει μια επιστολή με την οποία επιχειρεί να τον προσεγγίσει. Ωστόσο, η Λένα καλεί τη Βούλα στο σπίτι της προκειμένου να ζητήσει άδεια από τη μητέρα της να ξεκινήσει μαθήματα μαζί της.

Η Καίτη δηλώνει την εξαφάνιση του ανιψιού της, Ζήση, ο οποίος είναι άφαντος για πάνω από 48 ώρες και ο Καστίλιας γεμίζει ενοχές, καθώς γνωρίζει ακριβώς που βρίσκεται το παιδί. Όταν το τραπέζι προς τιμήν της Αγγελικής, για το θάρρος που έδειξε με τον δράστη της διάρρηξης, ξεκινά, ο Γιάμαρης καταφτάνει δίνοντας στη Γαλήνη ένα ακόμη χτύπημα, αποκαλύπτοντάς της τη σχέση Στράτου και Αγγελικής.

Συντελεστές