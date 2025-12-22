Porto Leone – επόμενο επεισόδιο: Ο Γρηγόρης ξεκαθαρίζει στην Γαλήνη ότι δε θέλει να ανακατεύεται στη σχέση του µε την Αγγελική

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 22:30.
Επεισόδιο 27ο: Η µέρα του µεγάλου αγώνα του Ολυµπιακού φτάνει, αλλά ο Αντρέας αντί να συγκεντρωθεί στο μεγάλο αγωνιστικό του ντεμπούτο, ανησυχεί για την ισορροπία του µυαλού της Αλεξάνδρας, αφού µετά τα όσα έμαθε από τον πατέρα του, νομίζει πως συγχέει την αλήθεια µε τις φοβίες της. Ο Γρηγόρης κάνει ξεκάθαρο πια στην Γαλήνη ότι δε θέλει άλλο να ανακατεύεται στη ζωή του και τη σχέση του µε την Αγγελική, ενώ ο Ορέστης ξεσπά με θυμό στον πατέρα του για την απόφασή του να ρισκάρει ένα µη ασφαλές δρομολόγιο µε το Σαρωνίς. Στο Πόρτο Λεόνε, η Κοραλία έρχεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Σήφη, ενώ ο Γιάµαρης συζητώντας µε τον Καπετανάκο, καταλαβαίνει ότι η Καίτη είναι όργανο στα χέρια της Αλεξάνδρας.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.