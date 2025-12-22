Porto Leone – επόμενο επεισόδιο: Ο Γρηγόρης ξεκαθαρίζει στην Γαλήνη ότι δε θέλει να ανακατεύεται στη σχέση του µε την Αγγελική

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στο επεισόδιο που θα προβληθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 22:30.

Porto Leone: Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 27ο: Η µέρα του µεγάλου αγώνα του Ολυµπιακού φτάνει, αλλά ο Αντρέας αντί να συγκεντρωθεί στο μεγάλο αγωνιστικό του ντεμπούτο, ανησυχεί για την ισορροπία του µυαλού της Αλεξάνδρας, αφού µετά τα όσα έμαθε από τον πατέρα του, νομίζει πως συγχέει την αλήθεια µε τις φοβίες της. Ο Γρηγόρης κάνει ξεκάθαρο πια στην Γαλήνη ότι δε θέλει άλλο να ανακατεύεται στη ζωή του και τη σχέση του µε την Αγγελική, ενώ ο Ορέστης ξεσπά με θυμό στον πατέρα του για την απόφασή του να ρισκάρει ένα µη ασφαλές δρομολόγιο µε το Σαρωνίς. Στο Πόρτο Λεόνε, η Κοραλία έρχεται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τον Σήφη, ενώ ο Γιάµαρης συζητώντας µε τον Καπετανάκο, καταλαβαίνει ότι η Καίτη είναι όργανο στα χέρια της Αλεξάνδρας.

