Porto Leone – επόμενo επεισόδιo: O Καστίλιας προσπαθεί να αποκαλύψει την εµπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 24 και την Τρίτη 25 Noεμβρίου, στις 22:30.
Porto Leone: Τρίτη 25 Νοεμβρίου
Επεισόδιο 19ο: O Γιάµαρης έχοντας την Αγγελική Δρόσου στο τµήµα µε αφορµή τη διάρρηξη, προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για τη σχέση της µε τον Στράτο και τον πραγµατικό λόγο που η Αλεξάνδρα την πρότεινε ως γραµµατέα στην εταιρεία του Βούλγαρη. Ο Καστίλιας από την άλλη, µε κρατούµενο τον Ζήση, ετοιµάζει ένα σχέδιο για να αποκαλύψει την εµπλοκή του Γρηγόρη στη δολοφονία του Στράτου. Η Γαλήνη αδυνατεί να κρατήσει την Αγγελική µακριά από την καρδιά του Γρηγόρη, ενώ ο Βούλγαρης νιώθοντας ευγνώµων που εξαιτίας της η ληστεία απετράπη, ζητά από τη γυναίκα του να την καλέσουν σε δείπνο. Ο Ορέστης συναντάει τον άντρα που ως πελάτης είχε κλέψει το ρολόι του από τη Βούλα, η Λένα αποκαλύπτει στον Χρόνη την ανικανότητά της να κυοφορήσει και ο Γρηγόρης ολοκληρώνει τη σχέση του µε την Αγγελική.
Συντελεστές
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος
Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης
Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης
Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου
Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης
Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης
Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.
Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης
Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης
Παραγωγός: Αthens Productions A.E.
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.
Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).
Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.