Porto Leone – επόμενο επεισόδιο: Ο Ορέστης αποφασίζει να κάνει πρόταση γάμου στην Βούλα

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone». Τι θα δούμε στo επεισόδιo που θα προβληθεί την Τρίτη 03 Μαρτίου, στις 22:30.

Ο Αντρέας ετοιμάζεται για την ιατρική επέμβαση που θα κρίνει το μέλλον του, ενώ ο Ορέστης αποφασίζει να κάνει πρόταση γάµου στην Βούλα. Ο Καπετανάκος επιμένει να μάθει περισσότερα από τη Ρίτα για την μικρή Ηλιάνα, ενώ φαίνεται πως, μετά από καιρό, ζεσταίνεται ξανά η καρδιά του.

Porto Leone – Tρίτη 03 Μαρτίου

Επεισόδιο 37ο: Ο Αντρέας ετοιμάζεται για την ιατρική επέμβαση που θα κρίνει το μέλλον του, ενώ ο Ορέστης αποφασίζει να κάνει πρόταση γάµου στην Βούλα. Ο Καπετανάκος επιμένει να μάθει περισσότερα από τη Ρίτα για την μικρή Ηλιάνα, ενώ φαίνεται πως, μετά από καιρό, ζεσταίνεται ξανά η καρδιά του. Η Κοραλία βρίσκει τρόπο να βοηθήσει την Βίκυ και η Λουίζα απογοητεύεται ξανά από την προδιαγεγραμμένη ζωή της. Οι λάθος αποφάσεις του Βούλγαρη στην εταιρεία τον φέρνουν σε αντιπαράθεση µε τον Ορέστη και τη Γαλήνη, ενώ ο Γιάμαρης συναντά ξαφνικά την Άντζελα.

