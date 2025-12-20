Porto Leone – spoiler: Αλεξάνδρα και Στελάρας εκβιάζουν την Ασημίνα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ALPHA, με τίτλο «Porto Leone», που υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στα επόμενα επεισόδια του «Porto Leone» που προβάλλεται στον ALPHA, θα δούμε το μυστικό της οικογένειας Βούλγαρη να αποκαλύπτεται στον… λάθος άνθρωπο. Όλα ξεκινούν όταν ο Χρόνης, μετά τον χωρισμό του με τη Λένα, καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Μεθυσμένος και πληγωμένος, αναζητά την Ασημίνα.

Όταν μαθαίνει από τον γιο της πως εκείνη βρίσκεται στο σπίτι της Αλεξάνδρας πηγαίνει εκεί. Η Ασημίνα ξαφνιάζεται όταν η Ματίνα την ενημερώνει ότι τη ζητάνε και πηγαίνει αμέσως στην πόρτα. Όμως η Αλεξάνδρα πλησιάζει διακριτικά ώστε να μπορέσει να ακούσει. Η Ασημίνα βλέποντας τον Χρόνη έξω από την πόρτα του σπιτιού αναστατώνεται και αμέσως τον ρωτάει τι θέλει.

Τότε εκείνος, μεθυσμένος, της ζητάει τη βοήθειά της. Της εξηγεί πως η Λενιώ του έδωσε πίσω τη βέρα τους. Η Ασημίνα παγώνει και προσπαθεί να σταματήσει το παραλήρημα του Χρόνηαλλά μάταια.

Ο Χρόνης της ζητάει να βρει την αγαπημένη του και να της δώσει πίσω τη βέρα ενώ της εξομολογείται πως δεν θέλει να χωρίσει με την Λένα και ας έχει παιδί αλλουνού. Η Ασημίνα τότε τον σπρώχνει και του ζητά να πάψει να μιλάει. Όμως είναι ήδη αργά.

Κι αυτό γιατί η Αλεξάνδρα έχει μάθει ότι η Λένα έχει γεννήσει το παιδί κάποιου άντρα. Αμέσως σκέφτεται ότι είναι το παιδί του Στράτου και για αυτό ο Γρηγόρης τον σκότωσε.

Διψασμένη για την αλήθεια, επικοινωνεί την επόμενη μέρα με τον Στελάρα ζητώντας του βοήθεια. Του εξιστορεί αμέσως όσα συνέβησαν το προηγούμενο βράδυ και αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Ώρες μετά, ο Στελάρας βρίσκει την Ασημίνα και με το ζόρι την οδηγεί στο σπίτι του Καπετανάκου. Όταν φτάνουν στο σαλόνι η Ασημίνα βλέπει τον γιο της να είναι φιμωμένος και δεμένος σε μια καρέκλα. Η Ασημίνα ουρλιάζει και τότε η Αλεξάνδρα, με βλέμμα σκοτεινό, της λέει να της πει το βράδυ που δολοφόνησαν τον Στράτο ποια πήγε να ξεγεννήσει.

Η Ασημίνα παγώνει και δεν ξέρει τι να κάνει, ενώ η Αλεξάνδρα και ο Στελάρας την εκβιάζουν πως αν δεν τους πει την αλήθεια θα κάνουν κακό στο παιδί της…