Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Οι πρώτες δηλώσεις και το παρασκήνιο της παραίτησης του δημοσιογράφου από το «Πρωινό»

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αποφάσισε να αποχωρήσει από την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, με την παραίτηση του δημοσιογράφου να προκαλεί αντιδράσεις και πολλές συζητήσεις. Ο ίδιος ανέφερε πως πήρε αυτή την απόφαση επειδή τον δυσκόλευε το πρωινό ξύπνημα. Πηγές πάντως αναφέρουν πως η πραγματική αιτία, κρύβεται στον χρόνο συμμετοχής του δημοσιογράφου στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, σε αντιδιαστολή με άλλους συνεργάτες του.

«Δεν κρύβεται τίποτα πίσω από την αποχώρησή μου από το “Πρωινό”» είπε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» λίγο μετά την τελευταία του εμφάνιση στην εκπομπή. Λίγο νωρίτερα είχε μιλήσει στον «αέρα» αποχαιρετώντας τον Γιώργο Λιάγκα και τους συνεργάτες του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο OPEN, ο διευθυντής του zappit.gr Γιώργος Σκρομπόλας, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος έστειλε ένα μήνυμα στον Γιώργο Λιάγκα την περασμένη Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, γνωστοποιώντας στον παρουσιαστή τη διάθεσή του να αποχωρήσει. Ακολούθησαν κάποιες τηλεφωνικές επικοινωνίες, όπου ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να τον μεταπείσει, χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ενημέρωσε στη συνέχεια το κανάλι για την απόφασή του, καθώς θα έπρεπε να λύσουν από κοινού το «1+1» συμβόλαιο συνεργασίας. Αν και όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές τονίζουν πως δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που μπορεί να έπαιξαν ρόλο για αυτό το πρόωρο τέλος, δεν λείπουν τα «πηγαδάκια» εντός σταθμού που μιλούν για… συνωστισμό συνεργατών στην εκπομπή, που επηρέασε τον χρόνο παραμονής του δημοσιογράφου στον αέρα.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Γιώργος Λιάγκας διατηρούν καλές σχέσεις, αν και αυτή η τηλεοπτική συνεργασία καταγράφεται ως η πιο σύντομη των τελευταίων ετών.