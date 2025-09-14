Πρεμιέρα για τις σειρές του Alpha: Έρχονται «Άγιος έρωτας», «Porto Leone», «Να με λες μαμά» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Κάθε χρόνο ο ALPHA επενδύει στη μυθοπλασία, δημιουργώντας σειρές ικανές να αγαπηθούν από το τηλεοπτικό κοινό και να γίνουν από τις πιο αγαπημένες επιλογές για τα κρύα βράδια του χειμώνα. Αυτό θα συμβεί και φέτος! Ο «Άγιος έρωτας», το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», το «Να με λες μαμά» και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» ρίχνονται σχεδόν ταυτόχρονα στη μάχη της τηλεθέασης πριν πάρουν τη θέση τους στο νέο πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι από το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου έως και το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου θα κάνουν πρεμιέρα, στις 21:00, στον ALPHA τέσσερις διαφορετικές σειρές! Κάθε ημέρα θα προβάλλεται ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο για να δώσει στο κοινό μία γερή… πρώτη γεύση για όσα πρόκειται να συμβούν στην κάθε ιστορία. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ο «Άγιος έρωτας» και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου το «Να με λες μαμά».

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Μία νέα πολλά υποσχόμενη σειρά έρχεται το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 για να «συστηθεί» στους τηλεθεατές με ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο και να τους μεταφέρει στο χθες, ξεδιπλώνοντας την ιστορία πέντε αδελφών. Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά, τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Αντώνης Αγγελόπουλος, το σενάριο ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης και η εκτέλεση παραγωγής είναι της εταιρείας Foss Productions. Η υπόθεση αφορά την οικογένεια της Θεοδώρας και των κοριτσιών της που μεγαλώνοντας παίρνουν την απόφαση να φύγουν από το σπίτι τους δίπλα στο ποτάμι και να κυνηγήσουν τα δικά τους ξεχωριστά όνειρα. Έτσι, θα παρακολουθήσουμε πέντε παράλληλες ιστορίες με κοινή αφετηρία την οικογενειακή αγκαλιά. Τα κορίτσια μεγαλώνουν, παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Άλλοτε η ζωή είναι μαζί τους γενναιόδωρη και άλλοτε τις δοκιμάζει.

Μετά την πρεμιέρα, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα προβληθούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και από τότε και στο εξής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

Μία από τις πέντε ιστορίες που θα παρακολουθήσουμε είναι της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας, της Μελισσάνθης που είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στον Όλυμπο, από τον Γεράσιμο – που πέθανε όταν εκείνη ήταν 15 ετών – και την Θεοδώρα. Είναι παντρεμένη μια δεκαετία με τον 50χρονο καπνοβιομήχανο, Απόστολο Φατούρο και ζουν στην Αθήνα μια μεγαλοαστική ζωή με έντονο ερωτικό πάθος και βαθιά αγάπη, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει παιδιά, κι αυτό την πονάει.

Η Μελισσάνθη είναι εντυπωσιακά όμορφη, ευαίσθητη, στοργική, προστατευτική και από μικρή ονειρευόταν την «μεγάλη» ζωή. Είναι επιρρεπής στα πάθη και έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη χαρτοπαιξία. Συχνά, νιώθει μόνη και αταίριαστη στον κοινωνικό κόσμο του Απόστολου λόγω της καταγωγής της, μέχρι που γνωρίζει τον συνομήλικό της, Άγγελο Φλεριανό, και όλα ανατρέπονται, η ιστορία της θα ξεδιπλωθεί στο πρώτο διπλό επεισόδιο.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης

Συμμετέχουν: Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Ειρήνη Βαλατσού, Στεφανία Γουλιώτη, Άννη Θεοχάρη, Κίμων Κουρής, Τόνια Μαράκη, Ιωάννα Μαυρέα, Eλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Σόλων Τσούνης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στον ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη και στον ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη.