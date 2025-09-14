Συμβαίνει τώρα:
Πρεμιέρα για τις σειρές του Alpha: Έρχονται «Άγιος έρωτας», «Porto Leone», «Να με λες μαμά» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Το πρωταγωνιστικό καστ της σειράς «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»
Μαίρη Καράμπελα

Κάθε χρόνο ο ALPHA επενδύει στη μυθοπλασία, δημιουργώντας σειρές ικανές να αγαπηθούν από το τηλεοπτικό κοινό και να γίνουν από τις πιο αγαπημένες επιλογές για τα κρύα βράδια του χειμώνα. Αυτό θα συμβεί και φέτος! Ο «Άγιος έρωτας», το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», το «Να με λες μαμά» και το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» ρίχνονται σχεδόν ταυτόχρονα στη μάχη της τηλεθέασης πριν πάρουν τη θέση τους στο νέο πρόγραμμα.

Αυτό σημαίνει ότι από το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου έως και το βράδυ της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου θα κάνουν πρεμιέρα, στις 21:00, στον ALPHA τέσσερις διαφορετικές σειρές! Κάθε ημέρα θα προβάλλεται ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο για να δώσει στο κοινό μία γερή… πρώτη γεύση για όσα πρόκειται να συμβούν στην κάθε ιστορία. Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου το  «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια», την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου ο «Άγιος έρωτας» και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου το «Να με λες μαμά».

Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι – Πρεμιέρα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου

Μία νέα πολλά υποσχόμενη σειρά έρχεται το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 για να «συστηθεί» στους τηλεθεατές με ένα διπλό απολαυστικό επεισόδιο και να τους μεταφέρει στο χθες, ξεδιπλώνοντας την ιστορία πέντε αδελφών. Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λένας Μαντά, τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφει ο Αντώνης Αγγελόπουλος, το σενάριο ο Παναγιώτης Ιωσηφέλης και η εκτέλεση παραγωγής είναι της εταιρείας Foss Productions. Η υπόθεση αφορά την οικογένεια της Θεοδώρας και των κοριτσιών της που μεγαλώνοντας παίρνουν την απόφαση να φύγουν από το σπίτι τους δίπλα στο ποτάμι και να κυνηγήσουν τα δικά τους ξεχωριστά όνειρα. Έτσι, θα παρακολουθήσουμε πέντε παράλληλες ιστορίες με κοινή αφετηρία την οικογενειακή αγκαλιά. Τα κορίτσια μεγαλώνουν, παίρνουν διαφορετικούς δρόμους και προσπαθούν να πραγματοποιήσουν τις επιθυμίες τους. Άλλοτε η ζωή είναι μαζί τους γενναιόδωρη και άλλοτε τις δοκιμάζει.

Μετά την πρεμιέρα, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα προβληθούν την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και από τότε και στο εξής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» θα μεταδίδεται κάθε Παρασκευή, στις 21:00, με διπλό επεισόδιο. 

Μία από τις πέντε ιστορίες που θα παρακολουθήσουμε είναι της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας, της Μελισσάνθης που είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στον Όλυμπο, από τον Γεράσιμο – που πέθανε όταν εκείνη ήταν 15 ετών – και την Θεοδώρα. Είναι παντρεμένη μια δεκαετία με τον 50χρονο καπνοβιομήχανο, Απόστολο Φατούρο και ζουν στην Αθήνα μια μεγαλοαστική ζωή με έντονο ερωτικό πάθος και βαθιά αγάπη, αλλά ακόμη δεν έχουν κάνει παιδιά, κι αυτό την πονάει.

Η Μελισσάνθη είναι εντυπωσιακά όμορφη, ευαίσθητη, στοργική, προστατευτική και από μικρή ονειρευόταν την «μεγάλη» ζωή. Είναι επιρρεπής στα πάθη και έχει μια αμφιλεγόμενη σχέση με τη χαρτοπαιξία. Συχνά, νιώθει μόνη και αταίριαστη στον κοινωνικό κόσμο του Απόστολου λόγω της καταγωγής της, μέχρι που γνωρίζει τον συνομήλικό της, Άγγελο Φλεριανό, και όλα ανατρέπονται, η ιστορία της θα ξεδιπλωθεί στο πρώτο διπλό επεισόδιο. 

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης

Συμμετέχουν: Αργύρης Αγγέλου, Ιωάννης Αθανασόπουλος, Κώστας Αποστολάκης, Ειρήνη Βαλατσού, Στεφανία Γουλιώτη, Άννη Θεοχάρη, Κίμων Κουρής, Τόνια Μαράκη, Ιωάννα Μαυρέα, Eλενα Μεγγρέλη, Νίκος Μήλιας, Στέλιος Ξανθουδάκης, Σόλων Τσούνης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στον ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη και στον ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη.

Οι κεντρικές ηρωίδες της σειράς «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι»

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Πρεμιέρα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Μία νέα τηλεοπτική πρόταση που μας μεταφέρει στον Πειραιά του χθες έρχεται επίσης στον ALPHA και αποτελεί ένα ακόμα δυνατό στοίχημα για τον σταθμό της Κάντζας. Ο λόγος για τη δραματική σειρά εποχής «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που θα «μυήσει» τους τηλεθεατές στα μυστικά και τις συνθήκες ζωής στα στενά της Τρούμπας τη δεκαετία του 1960. Μαζί με τον κόσμο της Τρούμπας ζωντανεύει ταυτόχρονα και εκείνος της αστικής τάξης της εποχής, τους πλοιοκτήτες. 

Η σειρά κάνει πρεμιέρα Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και από κει και πέρα θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στις 22.30.  

Η υπόθεση αφορά δύο οικογένειες, του Βούλγαρη και του Καπετανάκου, που ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο στην Τρούμπα του 1964 που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη, από το να κάνει παρέες με τον γιο του Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, «Porto Leone».

Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους, ο Σπύρος Γιάμαρης, ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για να προσωπικούς του λόγους….

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Κλέλια Ρένεση, Μαρίνα Ασλάνογλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέκος Συσσοβίτης, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Ιζαμπέλλα Φούλοπ, Άρης Αντωνόπουλος, Βασίλης Μηλιώνης, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Μαρία Καβουκίδου, Μαρθίλια Σβάρνα, Χριστίνα Μαθιουλάκη, Δημήτρης Καπετανάκος, Ευφημία Καλογιάννη, Δημήτρης Σέρφας, Κυριάκος Σαλής, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Γιάννα Ζιάννη, Στέλλα Γκίκα, Γρηγορία Μεθενίτη, Δημήτρης Παπανικολάου, Γιάννης Λεάκος, Χριστίνα Στεφανίδη, Τριαντάφυλλος Δελής, Αργύρης Αποστόλου, Αγγελίνα Τερσενίδου, Νεφέλη Παπαδερού, Τάσος Καρλής.

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.

Για τα όσα πρόκειται να δούμε στη σειρά είχε μιλήσει στο newsit.gr ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές του «Porto Leone», ο Αλέκος Συσσοβίτης

Στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς είναι ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης

Άγιος έρωτας - Πρεμιέρα Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 

Ο «Άγιος έρωτας» επιστρέφει δυναμικά στη «μικρή οθόνη» για να χαρίσει δυνατές τηλεοπτικές στιγμές στο τηλεοπτικό κοινό, ξεδιπλώνοντας τη συνέχεια της ιστορίας του πατέρα Νικόλαου και της Χλόης. Η σειρά της οποίας γράφουν το σενάριο ο Άγγελος Χασάπογλου και η Στέλλα Βασιλαντωνάκη και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πιέρρος Ανδρακάκος κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στις 21:00, με διπλό επεισόδιο και από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου θα μεταδίδεται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Όπως θα δούμε μυστικά μιας ολόκληρης ζωής αποκαλύπτονται με τραγικές συνέπειες. Η Χλόη είναι αμετακίνητη στην απόφασή της και δεν συγχωρεί κανέναν, ενώ νέα πρόσωπα κάνουν την εμφάνισή τους στη Στέρνα. Ένα από αυτά είναι και ο Ανδρέας Ιωάννου. Από την άλλη, η Δώρα μαθαίνει την αληθινή ταυτότητα της μητέρας της, ενώ η Ολυμπία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τον πιο επικίνδυνο εχθρό της, ενώ ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο στενεύει όλο και περισσότερο. Κάθαρση, τιμωρία, λύτρωση, έρωτας… Ο δεύτερος κύκλος έφθασε και όλα ανατρέπονται!

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Γκοτσόπουλος, Δανάη Παππά, Δημήτρης Παπανικολάου, Ταμίλλα Κουλίεβα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιάννης Τσορτέκης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Γιώργος Καραμίχος, Γιούλικα Σκαφιδά, Μαρίνα Ψάλτη, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Εγγλέζος, Ελευθερία Πάλλα, Μιχάλης Πανάδης, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Μαρία Κατσανδρή, Γιάννης Σίντος, Γιούλη Γεωργακοπούλου, Τζένη Καζάκου, Ντίνος Παπαγεωργίου, Αντιγόνη Μακρή, Ηρώ Πεκτέση.

Να με λες μαμά - Πρεμιέρα 25 Σεπτεμβρίου

Αυτή τη σεζόν θα προβληθεί και η υψηλών προδιαγραφών δραματική μίνι σειρά, του ALPHA, με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Κίτσου και τίτλο «Nα με λες μαμά». Τα γυρίσματα του σίριαλ έχουν ήδη ολοκληρωθεί και το σενάριο υπογράφει ο Νίκος Μήτσας ενώ στο «τιμόνι» της σκηνοθεσίας βρίσκεται ο Αντώνης Αγγελόπουλος. Το «Nα με λες μαμά» κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 με διπλό επεισόδιο και από Τετάρτη 1η Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30.

Η Ξένια Στασινού έχει περάσει την παιδική της ηλικία σε ορφανοτροφείο και το μόνο που θυμάται από τη βιολογική της μητέρας είναι τα χέρια της καθώς την άφηνε στο ίδρυμα. Όταν συναντάει την Ιωάννα, ένα χαρούμενο 8χρονο κοριτσάκι, παρατηρεί μώλωπες σε διάφορα σημεία του σώματός της, μέχρι που τελικά μαθαίνει από τους γείτονες της ότι κακοποιείται από τη μητέρα της και τον φίλο της. Τη συγκλονιστική στιγμή που βρίσκει την αθώα αυτή μικρή ψυχή παρατημένη κυριολεκτικά στα σκουπίδια, αποφασίζει να την απαγάγει, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την προστασία, τη θαλπωρή και την αγάπη που τόσο της έχουν λείψει. Μαζί εγκαταλείπουν το χωριό στο οποίο μένουν και ξεκινούν ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι. Ένα ταξίδι που σηματοδοτεί ταυτόχρονα την έναρξη μιας καινούριας ζωής και ενός αέναου κυνηγητού. Ένα ταξίδι ζωής, όταν η αγάπη γίνεται καταφύγιο και προορισμός.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κίτσου, Φιλαρέτη Κομνηνού, Ελένη Κοκκίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Ιβάν Σβιτάιλο, Αινείας Τσαμάτης, Δανάη Επιθυμιάδη, Χριστίνα Μαριάνου, Έλενα Μαρσίδου και η μικρή Ναυσικά Κοκοτά.

Λίγο αργότερα αλλά μέσα στο πρώτο μισό της σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν ακόμα 4 σειρές που δεν είναι άλλες από το «Να μ' αγαπάς», που θα μεταδίδεται καθημερινά, τον 3ο κύκλο του «Γιατρού», οι «Τρομεροί γονείς» αλλά και η πολυαναμενόμενη επιστροφή της θρυλικής κωμωδίας «Το σόι σου».

