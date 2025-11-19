Πρεμιέρα για τους «Boomers» με τεχνικά προβλήματα – Όσα είπε ο Αντώνης Κανάκης

Το βράδυ της Τετάρτης (19.11.2025) έκανε πρεμιέρα η εκπομπή «Boomers» στον ΑΝΤ1 και όπως ανακοίνωσε ο Αντώνης Κανάκης στην έναρξη, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα με τη μουσική.

Ο γνωστός παρουσιαστής αμέσως μετά το σήμα αρχής της εκπομπής, απευθύνθηκε στον συνεργάτη του, Γιάννη Σερβετά, ζητώντας του τη βοήθειά του, καθώς δεν μπορούσε να παίξει από τα μηχανήματα καμία μουσική. Έτσι, ο Αντώνης Κανάκης του ζήτησε να πει ένα… τραγούδι.

«Γιάνναρέ μου, επειδή καμία, μα καμία, πρεμιέρα που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να συμβεί χωρίς σοβαρά τεχνικά προβλήματα, για κάποιο λόγο δεν παίζει τίποτα από δω που έχει να κάνει με τη μουσική. Κι επειδή κανένας απ’ όσο γνωρίζω εδώ μέσα δεν έχει φωνή που μπορεί να τραγουδήσει, πιάσε ένα τραγούδι, ρε Γιάννη…», είπε ο Αντώνης Κανάκης στον Γιάννη Σερβετά.

«Πώς θέλετε να ξεκινήσω;», ρώτησε ο συνεργάτης του.

«Κάτι λαϊκό να ταιριάζει στη φωνή και στη χροιά σου», του απάντησε ο Αντώνης Κανάκης.

Αμέσως ο Γιάννης Σερβετάς άρχισε να ερμηνεύει το κομμάτι «Το τελευταίο βράδυ μου» του Στέλιου Καζαντζίδη και οι συνεργάτες του τού χτυπούσαν παλαμάκια.

Στη συνέχεια, το πρόβλημα του ήχου αποκαταστάθηκε, τα τραγούδια άρχισαν να παίζουν και η εκπομπή συνεχίστηκε κανονικά.