Media

Πρεμιέρα για τους «Boomers» με τεχνικά προβλήματα – Όσα είπε ο Αντώνης Κανάκης

«Δεν παίζει η μουσική πιάσε ένα τραγούδι, ρε Γιάννη», ανέφερε ο παρουσιαστής στον συνεργάτη του και εκείνος άρχισε να ερμηνεύει Στέλιο Καζαντζίδη
Αντώνης Κανάκης
Ο Αντώνης Κανάκης

Το βράδυ της Τετάρτης (19.11.2025) έκανε πρεμιέρα η εκπομπή «Boomers» στον ΑΝΤ1 και όπως ανακοίνωσε ο Αντώνης Κανάκης στην έναρξη, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα με τη μουσική. 

Ο γνωστός παρουσιαστής αμέσως μετά το σήμα αρχής της εκπομπής, απευθύνθηκε στον συνεργάτη του, Γιάννη Σερβετά, ζητώντας του τη βοήθειά του, καθώς δεν μπορούσε να παίξει από τα μηχανήματα καμία μουσική. Έτσι, ο Αντώνης Κανάκης του ζήτησε να πει ένα… τραγούδι. 

«Γιάνναρέ μου, επειδή καμία, μα καμία, πρεμιέρα που σέβεται τον εαυτό της δεν μπορεί να συμβεί χωρίς σοβαρά τεχνικά προβλήματα, για κάποιο λόγο δεν παίζει τίποτα από δω που έχει να κάνει με τη μουσική. Κι επειδή κανένας απ’ όσο γνωρίζω εδώ μέσα δεν έχει φωνή που μπορεί να τραγουδήσει, πιάσε ένα τραγούδι, ρε Γιάννη…», είπε ο Αντώνης Κανάκης στον Γιάννη Σερβετά. 

«Πώς θέλετε να ξεκινήσω;», ρώτησε ο συνεργάτης του.

«Κάτι λαϊκό να ταιριάζει στη φωνή και στη χροιά σου», του απάντησε ο Αντώνης Κανάκης.

Αμέσως ο Γιάννης Σερβετάς άρχισε να ερμηνεύει το κομμάτι «Το τελευταίο βράδυ μου» του Στέλιου Καζαντζίδη και οι συνεργάτες του τού χτυπούσαν παλαμάκια. 

Στη συνέχεια, το πρόβλημα του ήχου αποκαταστάθηκε, τα τραγούδια άρχισαν να παίζουν και η εκπομπή συνεχίστηκε κανονικά. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
247
149
76
72
71
Media: Περισσότερα άρθρα
Οι The Simpsons «πέθαναν» οριστικά χαρακτήρα της σειράς μετά από 35 σεζόν και οι φαν δεν χάρηκαν
Στο επεισόδιο «Sashes To Sashes» της 37ης σεζόν, που προβλήθηκε στις 16 Νοεμβρίου, η εκκλησιαστική οργανοπαίκτρια Alice Glick, πέθανε ξαφνικά, και αυτή τη φορά φαίνεται πως ο θάνατός της θα είναι οριστικός
The Simpsons
Newsit logo
Newsit logo