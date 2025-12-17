Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ παραγωγοί στη νέα ταινία του Netflix, με τίτλο «The Wedding Date»

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ αναλαμβάνουν την παραγωγή μίας νέας ταινίας με τίτλο «The Wedding Date», που αποτελεί μεταφορά του best seller μυθιστορήματος της Τζάσμιν Γκίλορι.

Η είδηση έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου παγκοσμίως και αναφέρει ότι το Netflix ανέθεσε στη διάσημη σεναριογράφο Τρέισι Όλιβερ, την κινηματογραφική μεταφορά του βιβλίου, ενώ την παραγωγή αναλαμβάνουν η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω της Archewell, σε συνεργασία με την Τρέισι Ράιερσον.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται για το διάσημο ζευγάρι μετά την είδηση ​​του Αυγούστου ότι επεκτείνουν τη δημιουργική τους συνεργασία με το Netflix, μέσω της εταιρείας παραγωγής τους.

«Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία μας με το Netflix και επεκτείνουμε τη συνεργασία μας ώστε να συμπεριλάβουμε το brand “As ever”», είχε δηλώσει τότε η Μέγκαν Μαρκλ, προσθέτοντας: «Ο σύζυγός μου και εγώ εμπνεόμαστε από τους συνεργάτες μας που συνεργάζονται στενά μαζί μας και την ομάδα Archewell Productions για να δημιουργήσουμε στοχαστικό περιεχόμενο σε όλα τα είδη που έχει παγκόσμια απήχηση και τιμά το κοινό μας όραμα».

Η ιστορία του «The Wedding Date» ξεκινά με μια τυχαία συνάντηση σε ένα ασανσέρ, η οποία οδηγεί μια επιτυχημένη και ανεξάρτητη σύμβουλο να υποδυθεί τη συνοδό ενός αγνώστου σε έναν γάμο. Παρόλο που η ίδια είχε πάψει να πιστεύει στον ρομαντισμό, ανακαλύπτει σύντομα ότι ο έρωτας έχει τον τρόπο να εμφανίζεται εκεί που δεν τον περιμένεις.

Το βιβλίο «The Wedding Date» που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2018, αποτελεί το πρώτο μυθιστόρημα της ομώνυμης επιτυχημένης σειράς βιβλίων της Τζάσμιν Γκίλορι.

Η Τρέισι Όλιβερ καθιερώθηκε στο Χόλιγουντ το 2017 με την κωμωδία «Girls Trip». Επίσης έχει υπογράψει το σενάριο των ταινιών «Little», «The Sun Is Also a Star» και της κωμωδίας τρόμου «The Blackening», ενώ διετέλεσε δημιουργός και εκτελεστική παραγωγός στις σειρές «First Wives Club» και «Harlem».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την επιτυχία του επεισοδίου «With Love, Meghan: Holiday Celebration» και του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Masaka Kids, A Rhythm Within», το επερχόμενο πρόγραμμα της Archewell περιλαμβάνει το «Meet Me at the Lake», μια κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστορήματος της Κάρλεϊ Φόρτσουν και το ντοκιμαντέρ «Cookie Queens», που θα προβληθεί στο Sundance.