Προκόπης Αγαθοκλέους: Ένιωθα κανονικά την παρουσία του Αγίου Παϊσίου παντού, σε όλες τις σκηνές

Στην εμπειρία που έζησε όταν υποδύθηκε τηλεοπτικά τον Άγιο Παΐσιο, στην ομώνυμη σειρά του MEGA, αναφέρθηκε ο ηθοποιός Προκόπης Αγαθοκλέους σε συνέντευξή του.

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους μίλησε και για όσα αγάπησε στον Άγιο Παΐσιο τον οποίο ερμήνευσε στο δημοφιλέστατο σίριαλ του Μεγάλου Καναλιού.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο «Enjoy» και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου.

Μαρία Ανδρέου: Τι αγαπάτε στον Άγιο Παΐσιο;

Προκόπης Αγαθοκλέους: Την ταπείνωση του. Μεγάλη αρετή. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θεωρήσει τον εαυτό του ανώτερο από τον συνάνθρωπο του έχει πέσει στην πλάνη του εγωισμού και της υπερηφάνειας και έχει εκπέσει. Στη ζωή χρειάζονται συνεργασία και ομάδες. Όχι μονάδες. Όχι στη απόσταση. Ο ταπεινός άνθρωπος νιώθει ότι βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον συνάνθρωπο του, ούτε λιγότερος ούτε ανώτερος ούτε πιο σημαντικός ούτε πιο ασήμαντος.

Έχουμε πάντα να μάθουμε πράγματα από τον πλησίον μας. Αυτός που θα πει από μέσα του “είμαι καλύτερος από όλους”, αυτός πλέον δεν έχει να δώσει τίποτα ούτε και να πάρει τίποτα από τους άλλους. Απομονώνεται. Το μεγαλύτερο μάθημα που μας έδωσε ο Άγιος με τη ζωή του είναι η ταπείνωση.

Μαρία Ανδρέου: Τι σας βοήθησε όταν υποδυθήκατε τον ρόλο σας;

Προκόπης Αγαθοκλέους: Είχα ακούσει κάτι ηχητικά ντοκουμέντα με τη γλυκύτατη φωνή του γέροντα. Η φωνή του είχε μια αίσθηση γλύκας, όπως ο παπα-Τύχων ο Ρώσος, ο Αγιορείτης, που στη σειρά έβγαζε μια γλυκύτητα. Μεγάλη μορφή της Ορθοδοξία. Ο Άγιος Παΐσιος δεν τον συμβουλευόταν τυχαία. Ήταν η φωνή του στα ερωτήματα του. Ο παπα-Τύχων τού απαντούσε. Τον αισθανόταν.

Ο Άγιος Παΐσιος νιώθω ότι με βοηθούσε θαυματουργικά σε όλη τη σειρά. Ένιωθα κανονικά την παρουσία του παντού, σε όλες τις σκηνές. Η σειρά αυτή με έφερε σε επαφή με τον κόσμο. Έπειτα από αυτή την επιτυχία, οφείλω να βρεθώ κοντά στον κόσμο. Από την τηλεόραση, δίπλα στον κόσμο. Θα το χαρώ πάρα πολύ. Ας είναι ευλογημένο.