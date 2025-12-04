Ριφιφί: Η νέα σειρά με την υπογραφή του Σωτήρη Τσαφούλια στην Cosmote TV

Σε λίγες ημέρες, τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 23:00, η νέα παραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV με τίτλο Ριφιφί θα κάνει πρεμιέρα στο COSMOTE CINEMA 1. Σε μία σεζόν που προβάλλονται περισσότερες από τριάντα σειρές εγχώριας παραγωγής, δικαιολογημένα κάποιος τηλεθεατής να αναρωτηθεί γιατί να βάλει μία ακόμα στο πρόγραμμά του.

Μετά την παρακολούθηση των δύο πρώτων επεισοδίων της σειράς «Ριφιφί» της COSMOTE TV σε εκδήλωση για δημοσιογράφους που καλύπτουμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, θα μπορούσα να αναφέρω πολλούς λόγους που όμως, ίσως φανούν υπερβολικοί γιατί δεν την έχετε ακόμα δει. Αλλά η αλήθεια είναι… και θα την διαπιστώσετε όταν την παρακολουθήσετε… πως η σειρά κάνει Ριφιφί στην καρδιά της μυθοπλασίας, ανακαλύπτοντας το χρυσό που μπορεί να δημιουργήσει η συνεργασία ταλαντούχων συντελεστών.

Το σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή λιτό, μεστό και χωρίς περιττές σκηνές, πλέκει μία «σφιχτή» ιστορία… από τις ζωές πολλών ανθρώπων και «υφαίνεται» αριστουργηματικά από τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια, εστιάζοντας τη «ματιά» του στα εσώψυχα των ηρώων του που ενσαρκώνουν υποδειγματικά όλοι οι ηθοποιοί.

Υπερβολές; Καθόλου, γιατί όταν η σειρά ξεκινήσει την προβολή της και δοθεί η ευκαιρία να την απολαύσετε θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για μία από τις «χρυσές» σειρές της εγχώριας παραγωγής μυθοπλασίας. Και για να προλάβω τυχόν… παρερμηνείες και παρεξηγήσεις, θα διευκρινίσω ότι η εγχώρια μυθοπλασία έχει πολλούς «θησαυρούς», αλλά όταν δίνεται -όπως στη συγκεκριμένη σειρά- η δυνατότητα σε ταλαντούχους συντελεστές να «σκάψουν» βαθιά στο χώρο της μυθοπλασίας και όχι με το άγχος και τη βιασύνη στην οποία αναγκάζονται πολλοί να «υπηρετούν» τότε αποκαλύπτεται ότι στις «θυρίδες» της εγχώριας μυθοπλασίας υπάρχει χρυσό.

Για την ιστορία θα αναφέρω ότι η μίνι σειρά 6 επεισοδίων «ΡΙΦΙΦΙ» είναι εμπνευσμένη από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ.

Οι ήρωες της σειράς που -παρά του ότι αποφασίζουν να κάνουν ληστεία- είναι σίγουρο ότι θα λατρέψετε, είναι: ο μελαγχολικός Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο «αιώνιος έφηβος» Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο πληγωμένος Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) είναι τρεις άντρες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μέχρι που εισβάλλει στη ζωή τους η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη). Η μοναχική και μυστηριώδης γυναίκα τους προσεγγίζει με μία σκοτεινή και ριψοκίνδυνη πρόταση. Θα την ακολουθήσουν στο σχέδιό της; Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα.

Εκτός όμως, από τους κεντρικούς ήρωες, στη σειρά συμμετέχουν, με εξαιρετικές επίσης ερμηνείες, ακόμα, οι: Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης κ.ά.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι μια παραγωγή της COSMOTE TV, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Συντελεστές:

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Δ/ντης Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Μουσική: Ted Reglis

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ενδυματολόγος: Άγις Παναγιώτου

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Ηχοληψία: Πάνος Παπαδημητρίου

Make up artist: Κατερίνα Βαρθαλίτου

Hair Stylist: Γιώργος Ταμπακάκης

Sound design & mixing: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Άρης Λουζιώτης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης

VFX: Έλενα Τοπούζογλου, Tony Alamo

Από τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στις 23:00, στο COSMOTE CINEMA 1 λοιπόν, η μυθοπλασία… στα καλύτερά της!

Έως τότε όμως, μπορείτε να περιηγηθείτε στο επίσημο site και μάθετε περισσότερα για την υπόθεση και τους ήρωες, εδώ.