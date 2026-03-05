Ρούλα Κορομηλά: Αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air τους πολεμικούς ανταποκριτές

Η Ρούλα Κορομηλά είχε ένα δημόσιο ξέσπασμα και τα έβαλε με τα πρόσωπα της ενημέρωσης και όσους παρουσιάζουν δελτία ειδήσεων. Ο λόγος ήταν η στάση κάποιων προς τους πολεμικούς ανταποκριτές, τους οποίους, όπως ισχυρίζεται, δεν αφήνουν να μεταδώσουν τα ρεπορτάζ τους με ηρεμία.

Όπως τόνισε η γνωστή παρουσιάστρια όλοι οφείλουμε να σεβόμαστε τη δουλειά αυτών των ανθρώπων που διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να μεταδίδουν λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις του εκάστοτε πολέμου. Στην προκειμένη περίπτωση η Ρούλα Κορομηλά αναφέρεται στις πρόσφατες εχροπραξίες στη Μέση Ανατολή.

«Το έργο των πολεμικών ανταποκριτών είναι τεράστιο και χρήζει μεγάλου σεβασμού και πολλών επιβραβεύσεων. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους στις εμπόλεμες ζώνες καταγράφοντας την πραγματικότητα μέσα από πλάνα, εικόνες, ρεπορτάζ και μαρτυρίες αμάχων αναδεικνύοντας τον πόνο και την απόγνωσή τους.

Η εργασία τους είναι επικίνδυνη και τα τελευταία χρόνια υπάρχει ραγδαία αύξηση θανάτων των πολεμικών ανταποκριτών . Η παρουσία και η συμβολή τους είναι απολύτως απαραίτητη για την μετάδοση της αλήθειας. Σεβασμός.

Προσωπικά αισθάνομαι άβολα όταν βλέπω να τους διακόπτετε συνεχώς και αδικαιολόγητα on air. Δεν ξέρω αν είναι θέμα παιδείας όλο αυτό ή έγκειται στην αλαζονική πρόθεση κάποιων να μιλάνε ακατάπαυστα χωρίς να μας λένε τίποτα ουσιαστικό», έγραψε στην ανάρτησή της.