Σάκης Αρναούτογλου: «Με τον αδελφό μου, Γρηγόρη έχουμε ισχυρούς δεσμούς αλλά διαφωνούμε σε οπτικές και στιλ»

«Έχει μια αληθινή ευαισθησία για όσα δεν φαίνονται στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δίνουν αξία στην καθημερινή ζωή», είπε ο Σάκης Αρναούτογλου για τον αδελφό του, Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Στη σχέση που διατηρεί με τον αγαπημένο του αδελφό, Γρηγόρη Αρναούτογλου και σε όσα τους ενώνουν αλλά και τους… χωρίζουν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Σάκης Αρναούτογλου στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο.

Ποια η σχέση σας με τον αδελφό σας, τον Γρηγόρη; Που μοιάζετε, που διαφωνείτε;

Με τον Γρηγόρη έχουμε ισχυρούς δεσμούς. Μοιάζουμε σε αρκετά αλλά εκφραζόμαστε διαφορετικά. Τα πιο κοινά σημεία μας είναι η αγάπη για τον τόπο μας. Διαφωνούμε σε οπτικές, σε στιλ, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Η αγάπη και ο σεβασμός είναι πάνω απ’ όλα.

Τι δεν ξέρουμε για τον αδελφό σας;

Ότι αγαπά με πάθος τον τόπο μας, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Έχει μια αληθινή ευαισθησία για όσα δεν φαίνονται στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά δίνουν αξία στην καθημερινή ζωή.