Σάκης Ρουβάς: Μου αρέσει το “Ferto” και συμπαθώ τον Akyla, θα πάμε καλά στη Eurovision

O Σάκης Ρουβάς, εκτός από άκρως επιτυχημένος καλλιτέχνης στην Ελλάδα, είναι αγαπητός και στον υπόλοιπο κόσμο, διότι μεταξύ άλλων σημαντικών στιγμών, έχει πάρει δύο φορές μέρος στη Eurovision. Έτσι, έχει αγαπηθεί διεθνώς, όπως ελπίζει να συμβεί και με τη δική του περίπτωση ο Akylas.

Ο έμπειρος καλλιτέχνης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 και οι δηλώσεις του προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (24.02.2026). Ο Σάκης Ρουβάς αποκάλυψε ότι είναι μεγάλος υποστηρικτής του Akyla, καθώς δήλωσε σίγουρος ότι θα πάει πολύ καλά φέτος στη Eurovision της Βιέννης.

«Μου αρέσει πάρα πολύ (σ.σ. το τραγούδι “Ferto”) και συμπαθώ και τον Akyla πάρα πολύ. Πιστεύω θα πάμε πολύ καλά στη Eurovision. Μπορεί να είμαστε και μέσα στην πεντάδα», δήλωσε ο σταρ στον Γρηγόρη Μπάκα.

«Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και μ’ άρεσε κυρίως αυτή η γέφυρα που έχει το τραγούδι. Και που δείχνει το βάθος και του Akyla. Δηλαδή δείχνει ότι δεν είναι απλά ένα χαρούμενο τραγούδι – που είναι πολύ χαρούμενο και είναι πολύ ωραίο που είναι ένα χαρούμενο τραγούδι – αλλά έχει κι άλλα πράγματα μέσα, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά», τόνισε ακόμα ο Σάκης Ρουβάς για το «Ferto».

«Εμένα μ’ άρεσε πάρα πολύ», επανέλαβε ο Σάκης Ρουβάς.