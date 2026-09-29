Στο The Voice της Βουλγαρίας τραγούδησαν Σώτη Βολάνη: «Πάμε παιδιά να τον φέρουμε στην Ελλάδα έχει φωνάρα»

Το «Πόσο μου λείπει» είναι μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές επιτυχίες των ’00s, σε στίχους, μουσική και ερμηνεία του Σώτη Βολάνη. Κυκλοφόρησε αρχικά το 2001, γνωρίζοντας τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ αργότερα διασκευάστηκε και σε άλλες γλώσσες. Προ ημερών στο «The Voice», που ήδη έχει ξεκινήσει στη γειτονική Βουλγαρία, ένας από τους κριτές τραγούδησε το κομμάτι σε άπταιστα ελληνικά.

Το τραγούδι ερμήνευσε ο Μέντι (σ.σ. το πραγματικό του όνομα είναι Μεχμέντ Ογκνιάνοφ Γκογκόφ), ο οποίος εντάχθηκε στην ομάδα των coaches της βουλγαρικής εκδοχής μουσικού ριάλιτι τον φετινό Σεπτέμβριο, ενώ, όπως φαίνεται στα σχετικά βίντεο, στην ελληνική πρόκληση ανταποκρίθηκε και η διαγωνιζόμενη που ήταν στη σκηνή.

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«Έχουμε έναν πραγματικό Έλληνα θεό στο Voice της Βουλγαρίας» ήταν το σχόλιο στις αναρτήσεις στους επίσημους λογαριασμούς του ριάλιτι στα social media.

Η ερμηνεία του 32χρονου τραγουδιστή προκάλεσε αρκετά σχόλια και από Έλληνες που τον αποθέωσαν για τον τρόπο με τον οποίο απέδωσε το τραγούδι του Σώτη Βολάνη. «Να έρθεις στην Ελλάδαμ πάμε ρε παιδιά να τον φέρουμε στην Ελλάδα έχει φωνάρα», «το παλικάρι είναι εξαιρετικό…αψεγάδιαστος», «είσαι τέλειος μπράβο σου… έλα στην Ελλάδα να μας τραγουδάς» ήταν ορισμένα από τα σχόλια.

Το «The Voice» της Βουλγαρίας προβάλλεται σταθερά από το τηλεοπτικό δίκτυο bTV και αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα στη γειτονική χώρα.