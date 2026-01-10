Σίσσυ Χρηστίδου για Γιώργο Παπαδάκη: «Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος, μια τεράστια απώλεια για την τηλεόραση»

Με συγκινητικά λόγια αναφέρθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου στην απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. «Ακόμα και τώρα, δεν το χωράει το μυαλό μου», ήταν τα λόγια της,

Το δικό της αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη, που έφυγε προ ημερών από τη ζωή, είπε σήμερα η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι».

«Πρόκειται για μια είδηση που όταν την ακούς, δεν μπορείς να την συνειδητοποιήσεις… Ακόμα και τώρα που το συζητάμε, δεν το χωράει το μυαλό μου», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε στη συνέχεια: «Περάσαμε με τον Παύλο μία χρονιά δίπλα του, το 2012-2013 με το πρωινό του ΑΝΤ1. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά γενναιόδωρος, χαρούμενος, θετικός, στήριγμα για τους νέους δημοσιογράφους, βοήθησε πολύ κόσμο. Ήταν ένας μεγάλος δάσκαλος. Μια τεράστια απώλεια για την τηλεόραση».