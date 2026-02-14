Συμβαίνει τώρα:
Media

Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα»

Πολλές ευχές έστειλε η παρουσιάστρια καθώς είναι «η γιορτή της αγάπης γενικά»
Σίσσυ Χρηστίδου
Σίσσυ Χρηστίδου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου σήμερα (14/2/2026) και οι τηλεοπτικές εκπομπές γέμισαν καρδούλες με πρώτη τη Σίσσυ Χρηστίδου να φοράει ένα πανέμορφο ρούχο με καρδούλα και να μιλάει για τον έρωτα και την αγάπη.

Η παρουσιάστρια, Σίσσυ Χρηστίδου, έστειλε τις ευχές της στα ερωτευμένα ζευγάρια της showbiz αλλά και στον Νίκο Συρίγο και τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Καλημέρα και χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά σε όλους τους ερωτευμένους να πούμε. Εδώ καρδούλες, καρδούλες, αγάπες, κόκκινα κραγιόν, είπαμε να το τιμήσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Καλά μη φανταστείτε, αλλά για τους υπόλοιπους. Να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν. Στον Μάκη και στην Ελένη, στον Μπισμπίκη και στη Βανδή, στην Αθηνά και στον Μπρούνο… Στον Νίκο φυσικά. Στον Κωνσταντίνο μας!

Δεν πειράζει! Γιατί είναι η γιορτή της αγάπης παιδιά γενικά. Και όταν έχεις πολλή αγάπη στη ζωή σου, δε χρειάζεσαι απαραίτητα έρωτα. Έχεις αγάπη από πάρα πολλούς» ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου στην έναρξη της εκπομπής της.

Media
