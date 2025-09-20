Media

Σίσσυ Χρηστίδου: Πρεμιέρα για την εκπομπή της «Χαμογέλα και πάλι» – «Πάντα χτυπάει η καρδιά σαν πρώτη φορά»

Η Σίσσυ Χρηστίδου δέχτηκε ανθοδέσμες με ευχές αρχικά από τον αδελφό και τον πατέρα της και στη συνέχεια από από τον παραγωγό της
Η Σίσσυ Χρηστίδου
Πρεμιέρα σήμερα για τη Σίσσυ Χρηστίδου

Στους τηλεοπτικούς δέκτες επέστρεψε η Σίσσυ Χρηστίδου η οποία καλημέρισε σήμερα (20.09.2025) το πρωί του τηλεθεατές για πέμπτη χρονιά μέσα από τη συχνότητα του Μega με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι»

Η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανώς ανανεωμένη μπήκε στο στούντιο του Mega με αναβασμένη διάθεση υπό τους ήχους της Αννας Βίσση.

«Καλημέρα, καλή σεζόν! Σαν τα… παπάκια ήμασταν. Η μαμά πάπια μπροστά κι από πίσω τα παπάκια της. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Αυτό το άγχος, βρε παιδί μου, δεν περνάει ποτέ; Δεν ξέρω. Όσες πρεμιέρες κι αν κάνεις, πάντα χτυπάει η καρδιά σαν να το κάνεις πρώτη φορά», είπε η οικοδέσποινα της εκπομπής.

«Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, στο πλατό και στην παρέα μας. Για άλλη μια χρονιά εδώ, όγδοη σαν παρέα και πέμπτη από τη συχνότητα του MEGA. Είμαστε εδώ για να σας υποδεχθούμε, να πίνουμε τα καφεδάκια μας το πρωί, να βλέπουμε την επικαιρότητα και την ψυχαγωγία μαζί, να γελάμε, να περνάμε καλά, να διασκεδάζουμε και να κάνουμε παρέα με όλους εσάς.

Ελπίζουμε να είχατε ένα όμορφο καλοκαίρι, να γεμίσατε μπαταρίες και να περάσουμε έναν όμορφο χειμώνα μαζί», συμπλήρωσε η Σίσσυ Χρηστίδου, υποδεχόμενη τους συνεργάτες της.

«Δεν έχουν αλλάξει πολλά και έχουν αλλάξει τα πάντα, εδώ είμαστε», τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου δέχτηκε και μερικές ανθοδέσμες με ευχές, από τον αδελφό και τον πατέρα της αρχικά και στη συνέχεια, ακόμη μια από τον παραγωγό της.

«Είδατε πόσο υπέροχους άντρες έχω στη ζωή μου;» είπε η παρουσιάστρια.

