Ο Δημήτρης Οικονόμου μετά τις αντιδράσεις περί σεξιστικού σχολίου του: «Καλό είναι να μη μιλάμε καθόλου για κάποιους»

Ο Δημήτρης Οικονόμου αποφάσισε να απαντήσει το πρωί της Πέμπτης (27-08-2026) μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν σχόλια που έκανε σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Κάποιοι τα χαρακτήρισαν σεξιστικά στα social media. Ο παρουσιαστής το αρνείται. Τονίζει πως στην εκπομπή, όλοι οι συντελεστές είναι μια παρέα, υπάρχει ελευθερία και κανείς δεν εκλαμβάνει ένα σχόλιο ως ρατσιστικό, κακοποιητικό ή σεξιστικό.

Όλα είχαν ξεκινήσει μια μέρα νωρίτερα, όταν ο Δημήτρης Οικονόμου παρατήρησε ένα ροζ αντικουνουπικό βραχιόλι που φορούσε στο χέρι της η δημοσιογράφος Μάρω Καρούση. «Για κορίτσι αυτό το πράγμα είναι τελείως αντισεξουαλικό, δεν πειράζει, δικαίωμά σου» και συμπλήρωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την δημοσιογράφο: «Πας τώρα με άνθρωπο με αυτό το βραχιόλι;».

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Η Μάρω Καρούση προσπάθησε να κλείσει το θέμα με χιούμορ, απαντώντας: «Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι πιο σέξι από όλα; Η υγεία! Τελειώσαμε».

Το πρωί της Πέμπτης, όταν η Μάρω Καρούση βρέθηκε στο τηλεοπτικό πλατό, ο Δημήτρης Οικονόμου είπε στον Γιάννη Πιτταρά: «Για πάμε στην κυρία Καρούση, σιγά σιγά. Πήγαινε Γιάννη εσύ από εκεί γιατί θα κάνω επιθέσεις, πάλι, σεξιστικές οπότε καλό είναι να ‘μαι μακριά».

Γιάννης Πιτταράς: Όχι, καλό είναι να μη μιλάς.

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Δημήτρης Οικονόμου: Καλό είναι να μη μιλάμε καθόλου. Για κάποιους. Για κάποιους καλό είναι να μη μιλάς καθόλου… Εδώ πάντως, επειδή το λέμε και αυτό τώρα, πρέπει να ξέρουν μερικοί, που δεν καταλαβαίνουν προφανώς τα αυτονόητα, είμαστε παρέα και είμαστε φίλοι. Δεν είμαστε απλώς συνεργάτες που βρεθήκαμε κάπου και απλώς λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ είμαστε φίλοι, είμαστε παρέα χρόνια ολόκληρα. Οπότε και να πεις και κάτι ούτε σεξιστικό μπορεί να εκληφθεί, ούτε ρατσιστικό, ούτε κακοποιητικό, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Με τη σειρά της, η Μάρω Καρούση διευκρίνισε τότε: «κακοποιητικό, όχι, κανείς δεν το ‘πε. Εντάξει, είναι η πλάκα που την πάμε και εμείς ένα βήμα παραπέρα γιατί πρέπει και να κάνουμε μια πλάκα».

Η εκπομπή «Σήμερα» έκανε πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026.