Σμαράγδα Καρύδη: «Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πιέζει τον Γιώργο Καπουτζίδη να κάνει ταινία το “Πάρα Πέντε”»

Μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε η Σμαράγδα Καρύδη και μίλησε για το θρυλικό «Πάρα Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη που επιστρέφει με ένα επετειακό επεισόδιο στο MEGA.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στη Vogue και τον δημοσιογράφο, Βλάση Κωστούρο και αναφέρθηκε στη σειρά που άφησε εποχή, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι ο Γιώργος Καπουτζίδης δέχεται πιέσεις από την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να μεταφέρει το «Πάρα Πέντε» και στη «μεγάλη οθόνη». Επίσης, η Σμαράγδα Καρύδη αναφέρθηκε και στις σχέσεις της με τους πρώην συμπρωταγωνιστές της.

«Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα είναι κάτι χορταστικό. Θα δείτε συνεντεύξεις από όλους τους συντελεστές, καινούργιες αυτοτελείς σκηνές των ηρώων έτσι όπως τους φαντάστηκε ο Γιώργος μέσα στα χρόνια ή όπως τους φαντάστηκε το κοινό, αφού είχε γίνει και ένα κάλεσμα για ιδέες γύρω από την εξέλιξή τους. Όλο αυτό θα κορυφωθεί με ένα ζωντανό σόου, παρουσία κοινού. Ένα πραγματικά εορταστικό επεισόδιο, αφιερωμένο σε όσους εδώ και 20 χρόνια βλέπουν τη σειρά και την αγαπούν», δήλωσε για το επετειακό επεισόδιο του «Πάρα Πέντε».

«Θέλαμε πολύ να κάνουμε ξανά κάτι όλοι μαζί. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, μάλιστα, πιέζει τον Γιώργο Καπουτζίδη για ταινία, αλλά δεν το βλέπω. Παρά ταύτα, και αυτό είναι πολύ όμορφο. Τους βλέπω τώρα στα γυρίσματα όλους και είναι συγκινητικό. Διάβαζα τις σκηνές του Γιώργου και γελούσα, ήταν σαν να μην είχε περάσει μία μέρα», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε ότι κάποτε έκαναν πολλή παρέα και όταν συναντιούνται ξανά αισθάνονται ότι είναι σαν να μην πέρασε μία μέρα.

«Κάναμε παρέα. Με τον Γιώργο μένουμε σε διπλανά σπίτια στην Αίγινα. Τα αγοράσαμε μαζί. Η Ελισάβετ έχει αγοράσει ένα λίγο παρακάτω. Κάθε καλοκαίρι είμαστε εκεί μαζί, κάνουμε μπάνια. Όταν ξανά συναντιόμαστε, είναι σα να μην πέρασε μια μέρα. Δεν είμαστε όλοι με όλους το ίδιο, αλλά όταν βρισκόμαστε οι πέντε μαζί, γελάμε», εξομολογήθηκε ακόμα η Σμαράγδα Καρύδη για τις σχέσεις της σήμερα με τους συμπρωταγωνιστές της.