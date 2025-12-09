Σμαράγδα Καρύδη, Ιουλία Καλλιμάνη και Ολύμπιος Παπαδημητρίου καλεσμένοι απόψε του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απόψε, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 24:00 υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Σμαράγδα Καρύδη, την Ιουλία Καλλιμάνη και τον γενικός διευθυντή της Novo Nordisk Ελλάδος, Ολύμπιο Παπαδημητρίου.

Αρχικά, η Σμαράγδα Καρύδη μιλάει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον αείμνηστο πατέρα της, Ντίνο Καρύδη, μιλώντας για το ταλέντο του και τη σχέση τους, και αποκαλύπτει ότι ασχολούταν μαζί της παραπάνω από όσο θα ήθελε στον δημόσιο λόγο, ενώ η Ιουλία Καλλιμάνη μιλάει για πρώτη φορά για το δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη στο μαγαζί που τραγουδούσε.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός περιγράφει τα οφέλη, αλλά και τις δυσκολίες του να μεγαλώνει σε ένα αμιγώς καλλιτεχνικό περιβάλλον και μοιράζεται αναμνήσεις από τα νεανικά της χρόνια, που τα χαρακτήριζε η εφηβική τρέλα. Η Σμαράγδα αναφέρεται επίσης και στα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση και παραδέχεται ότι δεν της άρεσε καθόλου η εικόνα της, γεγονός που την οδήγησε στη διαδικασία να διορθώσει όσα την ενοχλούσαν. Στη συνέχεια, μιλάει για τη θρυλική σειρά «Στο Παρά Πέντε» και για τον εμβληματικό ρόλο της Ντάλιας.

Ακόμα, αποκαλύπτει ότι φύλαγε την χαρακτηριστική περούκα της για 20 ολόκληρα χρόνια, την οποία φόρεσε ξανά για το επετειακό επεισόδιο. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για το θεατρικό έργο «Hotel Amour», που σκηνοθετεί, για τη συνεργασία της με τους ηθοποιούς της παράστασης και για τη φιλοσοφία που πρεσβεύει ως σκηνοθέτης.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο αποψινό «The 2Night Show» και την Ιουλία Καλλιμάνη. Η αγαπημένη τραγουδίστρια μιλάει για πρώτη φορά για το δυσάρεστο περιστατικό που συνέβη στο μαγαζί και παραδέχεται πως αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω θα το αντιμετώπιζε διαφορετικά.

Στη συνέχεια, αναπολεί τον καιρό που περίμενε να έρθει η επιτυχία, καθώς τραγουδούσε για 14 χρόνια χωρίς να έχει κάνει κάποιο σουξέ, αλλά και τον τρόπο που την διαχειρίζεται τώρα που την βιώνει. Η Ιουλία απαντά επίσης αν έχει χρόνο για προσωπική ζωή, τι ρόλο παίζει ο έρωτας στη ζωή της και πώς νιώθει κάθε φορά που εμφανίζεται μπροστά στο κοινό. Τέλος, μαζί με την ορχήστρα της, τραγουδάει live στο στούντιο της εκπομπής τις μεγάλες της επιτυχίες.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» είναι και ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, γενικός διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάδος. Σε μία συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου αναφέρεται εκτενώς στις νόσους του διαβήτη και της παχυσαρκίας και αποκαλύπτει πως για πολλά χρόνια επικρατούσε η εσφαλμένη αντίληψη ότι η παχυσαρκία δεν είναι ασθένεια, αλλά ήταν απλώς θέμα λαιμαργίας ή τεμπελιάς. Στη συνέχεια, μιλάει για τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισης της παχυσαρκίας, βασιζόμενος στις επιστημονικές γνώμες ιατρών και διαιτολόγων, τονίζοντας εμφατικά πως η υγεία αποτελεί το υπέρτατο αγαθό και πρέπει να το προστατεύουμε.

Συντελεστές

Head of Production: Αντώνης Μάτσος

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Υπεύθυνος Καλεσμένων: Μανώλης Σκοπελίτης