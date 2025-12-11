Σωτήρης Καλυβάτσης: «Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ, είναι περίπου δύο χρόνια που συζητάμε»

Για τη φημολογούμενη τηλεοπτική του επιστροφή καθώς και για την προσωπική του ματιά στη σάτιρα μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σωτήρης Καλυβάτσης σε νέα συνέντευξή του.

Ο γνωστός κωμικός μίλησε το πρωινό της Πέμπτης (11.12.2025) στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star». Μάλιστα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης δήλωσε ότι εδώ και δύο χρόνια βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ για να αναλάβει κάποιο project.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ, είναι περίπου δύο χρόνια που συζητάμε. Είμαστε έτσι κι αλλιώς από την αρχή της σεζόν στο sport-fm.gr. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος, δεν τραβάω κανένα ζόρι ούτε για τον ΣΚΑΪ ούτε για κανέναν άλλον. Υπάρχουν συνεργάτες που συνεχίζουν να συζητάνε, καλή δύναμη τους εύχομαι» επισήμανε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

«Ουσιαστικά με νοιάζει το αποτέλεσμα και η εκπομπούλα που κάνουμε. Είναι διαδικτυακό, μπορεί να το δει ο καθένας όπου θέλει, χωρίς την ταλαιπωρία των καναλιών, τους προγραμματισμούς και τα “θα πεις αυτό, δεν θα πεις εκείνο”. Προφανώς ο πήχης είναι ψηλά για το επόμενο τηλεοπτικό βήμα, ότι δεν είναι να βγούμε όπου να ’ναι και όπως να ’ναι. Αν φύγουμε, θα πάμε κάπου για καλύτερα».

«Υπάρχουν κι άλλα κανάλια, τόσα κανάλια έχει. Ο κάθε σατιρικός καλλιτέχνης κάνει τη δουλειά του όπως την αισθάνεται και τη φαντάζεται. Δεν υπάρχει “manual” για το πώς γίνεται η σάτιρα. Καλώς υπάρχουν όσες εκπομπές υπάρχουν και μακάρι να υπάρξουν κι άλλες τόσες. Μακάρι να μην έχει άλλες εκπομπές, όλοι να χάσετε τη δουλειά σας και να έχει μόνο σατιρικές εκπομπές» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Σωτήρης Καλυβάτσης στις νέες του δηλώσεις.