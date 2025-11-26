Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ο Βασίλης Μπισμπίκης έχει κάνει την αυτοκριτική του και κατάλαβε ότι έκανε λάθος

Τα δικά της σχόλια για συνέντευξη που έδωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στο Στούντιο 4 έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το πρωινό της Τετάρτης, στον αέρα του Happy Day που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του Alpha.

“Ένιωσε πολύ άνετα; Ήθελα πάρα πολύ να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για όλα αυτά που συνέβησαν και είχε κρατήσει αρχικά χαμηλούς τόνους; Ένας συνδυασμός και των δύο; Πάντως, πραγματικά, ήταν λαλίστατος σε ότι είχε να κάνει μ’ αυτή την περιπέτεια που πέρασε” επισήμανε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Βασίλη Μπισμπίκη.

“Ο άνθρωπος ήθελε να τα πει. Το κομμάτι του τροχαίου και του τι έγινε, αν έγινε, πως έγινε, αν χόρευε με τη Δανάη και τι μπορεί να έγινε με τη Δέσποινα Βανδή ήταν κάτι που συζητήθηκε πολύ γι’ αυτόν χωρίς αυτόν.

Στο κομμάτι του τροχαίου κατάλαβα ότι έχει κάνει την αυτοκριτική του και κατάλαβε ότι έκανε λάθος γιατί είπε “έκανα λάθος, το αναγνωρίζω και το πλήρωσα ακριβά”. Δεν νομίζω ότι αδιαφόρησε για όλο αυτό που έγινε μετά”.

“Σ’ αυτή τη συνέντευξη τον είδα πολύ συνειδητοποιημένο, πολύ ξεκάθαρο. Μπορεί να λέει ότι “όντως δεν με νοιάζει η γνώμη του καθενός” αλλά στο θέμα του τροχαίου κατάλαβα ότι πήρε το μήνυμα. “Πλήρωσα τις συνέπειες, το πλήρωσα ακριβά και προχωράμε” είπε και καλά κάνει γιατί όλοι κάνουμε λάθη στη ζωή” συμπλήρωσε, ακόμα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρωινή της εκπομπή στον Alpha.