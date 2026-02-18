Media

Σταύρος Νικολαΐδης: Επειδή έγινα μεγάλος πατέρας, είχα άγχος πόσα χρόνια θα χαρώ το παιδί μου

«Η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου ήταν σοκ για εμάς γιατί ήταν ίσως η πρώτη της γενιάς μας» είπε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός
Σταύρος Νικολαΐδης
Ο Σταύρος Νικολαΐδης στο πλατό της εκπομπής «The 2night Show»

Ο Σταύρος Νικολαΐδης παραχώρησε συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (17-02-2026) και μίλησε για την πατρότητα, τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου που τον συγκλόνισε, αλλά και στην επαγγελματική πορεία του. Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από την σειρά «Εγκλήματα» του ΑΝΤ1, ανέφερε πως κάποιοι στον χώρο, βάζουν ταμπέλες και χωρίζουν σε κατηγορίες τους καλλιτέχνες.

«Με ακολουθούν σίγουρα τα “Εγκλήματα” ακόμα γιατί είναι μέσα στις πέντε πιο πετυχημένες της ελληνικής τηλεόρασης. Δυστυχώς οι άνθρωποι της δουλειάς μας κατηγοριοποιούν και μας ταμπελοποιούν, όχι ο κόσμος. Επειδή παίζουν σε επανάληψη, δεν μας σκέφτονται σε άλλους ρόλους. Τα αγαπάω τα “Εγκλήματα”, είναι η σειρά που με διατηρεί στη μνήμη του κόσμου», ανέφερε αρχικά ο Σταύρος Νικολαΐδης στο «The 2night Show».

Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε σοκαρισμένος με την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου λέγοντας πως ήταν η πρώτη της γενιάς τους που έφυγε από τη ζωή. «Ήταν πολύ νέα η Καίτη. Η απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου ήταν σοκ για εμάς γιατί ήταν ίσως η πρώτη της γενιάς μας, αυτής της γενιάς. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει να φεύγουν λίγο μεγαλύτεροι, ξαφνικά κάπως νιώσαμε ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση». 

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή και στην αγωνία του ως πατέρας, είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου: «Επειδή έγινα μεγάλος πατέρας, είχα άγχος πόσα χρόνια θα χαρώ το παιδί μου κι αν θα προλάβω να τον δω να παντρεύεται. Είμαι σπιτόγατος πια. Έχω μαζευτεί γιατί έχω την οικογένειά μου», ανέφερε ο Σταύρος Νικολαΐδης.

Ο Σταύρος Νικολαΐδης παραμένει παντρεμένος με τη Γιώτα Ζαρμακούπη, με την οποία έχουν αποκτήσει έναν γιο. Σε παλαιότερη συνέντευξή του ο ηθοποιός είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να γίνουν γονείς.

