Σταύρος Σβήγκος: Η showbiz είναι κάτι με το οποίο δεν έχω ασχοληθεί ποτέ και ούτε με αγγίζει

«Κάνω μία δουλειά όπως όλες οι άλλες και αυτό εξηγώ και στον γιο μου», δηλώνει ο Σταύρος Σβήγκος
Για τη σχέση με τη συνάδελφο και σύντροφό του, Γιολάντα Καλογεροπούλου και τη σύνδεση που ο ίδιος δεν νιώθει με τον χώρο της showbiz μίλησε ο Σταύρος Σβήγκος στη νέα του συνέντευξη.

Μιλώντας περιοδικό «Λοιπόν» και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου, ο Σταύρος Σβήγκος περιέγραψε τη σχέση με τη σύντροφό του Γιολάντα Καλογεροπούλου και έδωσε απαντήσεις για αν και πότε θα ενωθεί το ζευγάρι με τα δεσμά του γάμου.

– Θα φάμε κουφέτα από εσένα και τη Γιολάντα το 2026;

– Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.

– Στο σπίτι συζητάτε για δουλειές με τη Γιολάντα;

– Συζητάμε τα πάντα, όπως όλοι οι άνθρωποι.

– Σε βλέπουμε αρκετά συχνά να μοιράζεσαι με τη σύντροφό σου στα social media διάφορα στιγμιότυπα από την καθημερινότητα σας. Νιώθεις ότι είσαι μέρος πια της showbiz;

– Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό με τη showbiz, ότι ανήκω εκεί. Είναι κάτι με το οποίο δεν έχω ασχοληθεί ποτέ και ούτε με αγγίζει. Κάνω μια δουλειά όπως όλες οι άλλες και αυτό εξηγώ και στον γιο μου. Αυτό προσπαθώ να του περάσω. Ότι είναι μια δουλειά που μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε.

