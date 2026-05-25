Μπαμπά σ’ αγαπώ – επόμενα επεισόδια: Ένα υπερηχογράφημα θα δώσει απρόσμενη τροπή στα γεγονότα

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 26-27.05.2026 στις 21:00 το βράδυ.

O Δημήτρης παίρνει τη μεγάλη απόφαση κάνοντας την επιλογή ανάμεσα σε Ελλάδα και Αγγλία, ενώ κρίσιμο ρόλο θα παίξει και η παρέμβαση της Παυλίνας. ο Ηρακλής βεβαιώνεται ότι η Μαίρη είναι καλά και προσπαθεί να μάθει την αιτία που την οδήγησε στο νοσοκομείο ενώ η Τζούλια κάνει έκκληση στον Ευριπίδη να μη χάσει την τελευταία ίσως ευκαιρία του με τη δεύτερη κόρη τους και ν’ ασχοληθεί επιτέλους με το παιδί που είναι ακόμα ζωντανό. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha, Μπαμπά σ’ αγαπώ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 26 Μαΐου

Επεισόδιο 43: «Θα πάει μακριά η βαλίτσα;» – O Δημήτρης παίρνει τη μεγάλη απόφαση κάνοντας την επιλογή ανάμεσα σε Ελλάδα και Αγγλία, ενώ κρίσιμο ρόλο θα παίξει και η παρέμβαση της Παυλίνας. Στο νηπιαγωγείο εμφανίζονται κρούσματα από ψείρες που θα γίνουν αφορμή για συγκρούσεις, εξομολογήσεις και μια τρυφερή υπενθύμιση ότι η αγάπη, όπως και η καλοσύνη, είναι μεταδοτική. Στη συνάντηση γονέων στοχοποιείται ο Βίκτωρας, προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις από Δημήτρη και Νίκο ενώ έντρομη η Σοφία προσπαθεί να κρύψει ότι εκείνη είναι αυτή που έφερε τις ψείρες στο νηπιαγωγείο.

Παράλληλα, ο Ηρακλής βεβαιώνεται ότι η Μαίρη είναι καλά και προσπαθεί να μάθει την αιτία που την οδήγησε στο νοσοκομείο ενώ η Τζούλια κάνει έκκληση στον Ευριπίδη να μη χάσει την τελευταία ίσως ευκαιρία του με τη δεύτερη κόρη τους και ν’ ασχοληθεί επιτέλους με το παιδί που είναι ακόμα ζωντανό. Τέλος, ο Νίκος αποφασίζει με τη σύμφωνη γνώμη της Βιργινίας να επιστρέψει στο οικογενειακό σπίτι, όμως ένα υπερηχογράφημα θα δώσει απρόσμενη τροπή στα γεγονότα.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 27 Μαΐου

Επεισόδιο 44: «Για ψύλλου πήδημα» – Η Μαίρη και ο Ηρακλής περνούν χρόνο μαζί κι έρχονται πιο κοντά, ενώ ο Ευριπίδης πέφτει στην ανάγκη τους και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα υποφέρει τις ψείρες στο κεφάλι του ή θα το εμπιστευτεί στη φροντίδα του γαμπρού και αντίδικου του για την επιμέλεια του Στέλιου. Η Τζένη κοντράρεται με τον Νίκο με αφορμή τη Στέλλα ενώ ανησυχεί ότι θα απομακρυνθεί με τον Ηρακλή λόγω του Στέλιου και της άρνησης του να τη δεχτεί στις ζωές τους. Ο Μανώλης προτείνει στη Βιργινία να πάνε στο Παρίσι παρέα και εκείνη θα μπει σε δίλημμα για το τι πρέπει ν’ απαντήσει. Και ο Δημήτρης στριμώχνει την Ελένη με ερωτήσεις προσπαθώντας να καταλάβει το βάθος των συναισθημάτων της γι’ αυτόν.

Συντελεστές

Απόδοση Σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αγγελόπουλος

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Κώστας Αποστολάκης, Δημήτρης Αποστολόπουλος, Έβελυν Ασουάντ, Ασημένια Βουλιώτη, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Ιωάννα Μαυρέα, Νάνσυ Μπούκλη, Ευγενία Ξυγκόρου, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Γιάννης Στεφόπουλος, Μιχάλης Τιτόπουλος, Μαριάννα Τουμασάτου, Δημήτρης Τσίκλης, Βασίλης Χαλακατεβάκης

Στο ρόλο της Ευανθίας η Μαρία Τζομπανάκη

Στο ρόλο της Θοδώρας η Πέγκυ Τρικαλιώτη

Στο ρόλο του Γεράσιμου ο Γιώργος Χρυσοστόμου

Συμμετέχουν (με αλφαβητική σειρά): Διώνη Άβρα, Ειρήνη Βαλατσού, Μελίνα Βαμβακά, Γιάννης Βασιλώττος, Νικος Βατικιώτης, Μαρία Γερογιάννη, Αντώνης Γιαννακός, Θάλεια Γιαννίκου, Αργύρης Γκαγκάνης, Θέμις Γκέκου, Κωνσταντίνος Καίκης, Κωνσταντίνος Κοράκης, Κώστας Κορωναίος, Έλενα Μεγγρέλη, Αντιγόνη Μυλωνοπούλου, Βίβιαν Πανουτσοπούλου, Νίκος Παντελίδης, Ιωάννα Παπαδοπούλου, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Σωκράτης Πατσίκας, Ευρυδίκη Ποσταντζή, Δήμητρα Στογιάννη, Δήμητρα Σύρου, Γιώργος Τζαβάρας, Σόλων Τσούνης, Μυρτώ Φαραζή, Βαλέρια Χότζα, Αποστόλης Ψυχράμης.