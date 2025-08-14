Στέλλα Στυλιανού και Αδαμαντία Λιόλιου εντάσσονται στο δυναμικό της ΕΡΤ

Με δύο δυναμικές παρουσίες στον χώρο της ενημέρωσης γένους θηλυκού εμπλουτίζεται το δυναμικό της ΕΡΤ και συγκεκριμένα το ΕΡΤNEWS. Ο λόγος για τη Στέλλα Στυλιανού και την Αδαμαντία Λιόλιου.

Η Στέλλα Στυλιανού εδώ και χρόνια μετέδιδε γεγονότα μέσα από τη συχνότητα του MEGA, το κανάλι που τη σύστησε στο ευρύ κοινό, πριν κάνει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα και βρεθεί στην ΕΡΤ. Η Αδαμαντία Λιόλιου, από την άλλη, ανήκε στο δυναμικό του OPEN και μάλιστα ήταν πολεμική ανταποκρίτρια τόσο στο Κίεβο όσο και στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit.gr, η δημόσια τηλεόραση, στο πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης του ΕΡΤNEWS κι ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν που αρχίζει σε λίγες μόλις εβδομάδες αρχίζει, λοιπόν, συνεργασία με τις δύο ταλαντούχες δημοσιογράφους.

Η Στέλλα Στυλιανού και η Αδαμαντία Λιόλιου, θα αξιοποιηθούν στο νέο πρόγραμμα του σταθμού που θα λανσαριστεί τον Σεπτέμβριο.