Media

Στην πίεση: Όσα θα δούμε στο νέο τηλεπαιχνίδι με την Ευγενία Σαμαρά που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό format που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά
Ευγενία Σαμαρά
Η Ευγενία Σαμαρά

Η πρεμιέρα στην ΕΡΤ1 του νέου τηλεπαιχνιδιού γνώσεων «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, θα γίνει για την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, λόγω της μετάδοσης του αγώνα Λιθουανία – Λετονία για το Ευρωμπάσκετ 2025, από την ΕΡΤ1, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025.

Το καινοτόμο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1, με παρουσιάστρια την Ευγενία Σαμαρά, δίνει ραντεβού για να μας βάλει… «Στην πίεση» με ένα πρωτοποριακό format που συνδυάζει γνώση, στρατηγική και γρήγορα αντανακλαστικά και υπόσχεται να κρατήσει τους τηλεθεατές σε αγωνία.

Στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 19:00, ο αρχηγός αφού κατάφερε να κερδίσει τις 2.000 ευρώ, βρέθηκε απέναντι στις έξι πιθανές απαντήσεις της ερώτησης που θα τον οδηγούσε στις 10.000 ευρώ.

Χωρίς να έχει ιδέα σε ποια ερώτηση θα τον οδηγούσαν οι έξι αριθμοί που εμφανίστηκαν στο πάτωμα του «Στην Πίεση» απάντησε θετικά στο δίλημμα «όλα ή τίποτα». Μετά από 25 δευτερόλεπτα σκέψης έκανε την επιλογή του.

Ήταν αρκετά διαβασμένος ή τυχερός για να απαντήσει σωστά;

«Στην Πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά… Το νέο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι που θα μας βάλει στο κέντρο της δράσης.

Το νέο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1
Το νέο τηλεπαιχνίδι της ΕΡΤ1

Παρουσίαση: Ευγενία Σαμαρά

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αρβανίτης

Αρχισυνταξία: Νίκος Τιλκερίδης

Διεύθυνση παραγωγής: Αφροδίτη Τσικνιά

Executive Producer: Πάνος Ράλλης

Παραγωγός: Σοφία Παναγιωτάκη

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Media: Περισσότερα άρθρα
Γιάννης Κουκουράκης, Λεωνίδας Κακούρης και Κατερίνα Λέχου στο βασικό καστ στο «Θάλασσες μάς χώρισαν» στην ΕΡΤ1
Ο Γιάννης Κουκουράκης, ο Λεωνίδας Κακούτης, η Κατερίνα Λέχου και πολλοί ακόμα αγαπημένοι καλλιτέχνες βρίσκονται στο βασικό καστΠραγματοποιήθηκε η πρώτη ανάγνωση σεναρίου για το «Θάλασσες μάς χώρισαν»
Οι ηθοποιοί που θα κρατήσουν τους βασικούς ρόλους της σειράς
Newsit logo
Newsit logo