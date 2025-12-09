Στηβ Μιλάτος: «Έπαιρνα ένα τυπικό ποσό στην εκπομπή της Σπυροπούλου, μου έκοψαν το μικρόφωνο, δεν με βοήθησαν»

Αποκαλύψεις για την εποχή που δοκιμάστηκε τηλεοπτικά έκανε ο Στηβ Μιλάτος, ενώ ταυτόχρονα έκρινε τα όσα κάνει ο Fipster στους διάσημους καλεσμένους που πηγαίνουν στη διαδικτυακή του εκπομπή.

Ο Στηβ Μιλάτος παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών, όπου απάντησε για τον Fipster, αλλά και τη δική του συμμετοχή στο «Σπίτι μου σπιτάκι μου». Όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Τρίτης (09.12.2025) στο «Breakfast@Star».

«Ο καθένας έτσι αντιμετωπίζει το κοινό του. Είναι καλεσμένος και εφόσον πας σε μια εκπομπή και ξέρεις περίπου τι θα αντιμετωπίσεις, είναι καλύτερα να μην πας. Όταν πας, είσαι υπαίτιος», είπε αρχικά ο Στηβ Μιλάτος για την εκπομπή του Fipster.

Ο Στηβ Μιλάτος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Να πάω να μου πετάνε τούρτες στη μούρη και όταν μου κάνουν ερώτηση να γίνομαι ρεζίλι; Να με βλέπει η μάνα μου και να λέει “κοίτα” και έκανες τουρτοπόλεμο; Ευχαριστώ, όχι. Και το Only Fans δουλειά είναι. Πληρώνεσαι, το κάνεις; Πού είναι ο σεβασμός απέναντι στον εαυτό σου;».

Ο Στηβ Μιλάτος ανέφερε επίσης: «Έπαιρνα ένα τυπικό ποσό στην εκπομπή της Σπυροπούλου, δεν είμαι δημοσιογράφος. Ο ένας κράζει, τα πατάει κάτω και δεν αφήνει τίποτα όρθιο, κι ο άλλος απλά σχολιάζει και τον κόβανε και τον κάνανε γλάστρα. Μου έκοψαν το μικρόφωνο, δεν με βοήθησαν να μάθω εκπομπή, δεν ήμουν δημοσιογράφος και δεν με βοήθησαν να μάθω τι σημαίνει στήσιμο εκπομπής».