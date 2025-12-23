Συμβαίνει τώρα:
Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά: Η πεντάδα ενώνεται απόψε στις 21:00 – Τι θα δούμε στο επικό reunion

Συνεντεύξεις και ακυκλοφόρητο backstage υλικό θα μας συντροφεύσουν απόψε το βράδυ
Στο παρά πέντε

Το μεγάλο come back του «Στο Παρά Πέντε» είναι πλέον γεγονός. Το επετειακό επεισόδιο για τα 20 χρόνια που συμπληρώθηκαν από όταν αυτή η τρελή πεντάδα πρωτοξεκίνησε να μας κρατά συντροφιά αναμένεται να προβληθεί στις 21:00 σήμερα (23.12.2025) και πάντα μέσα από την συχνότητα του MEGA.

Το πολυθεματικό αφιέρωμα του MEGA θα τα έχει όλα. Ο Γιώργος Καπουτζίδης και η παρέα του υπόσχονται να γράψουμε μαζί το 50ο επεισόδιο του «Στο Παρά Πέντε» σε μία βραδιά που περιμέναν πολλοί.

Όλα όσα θα δούμε

Το αφιέρωμα θα διαρκέσει ώρες ολόκληρες με τους τηλεθεατές να θυμούνται (η αλήθεια είναι πως κανένας δεν έχει ξεχάσει) τις επικές ατάκες που ειπώθηκαν στα επεισόδια. Κεντρικό ρόλο θα παίξουν ωστόσο οι top ατάκες που επέλεξε το κοινό από το microsite του MEGA.

Δείτε το τρέιλερ:

Ντάλια, Ζουμπουλία, Αγγέλα, Φώτης και Σπύρος συσπειρώνονται για ακόμη μία φορά. Θα δούμε συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές της σειράς αλλά και backstage υλικό από τα γυρίσματα της κωμωδίας (πριν από 20 χρόνια) τα οποία δεν βγήκαν ποτέ στο φως.

Η βραδιά του «Στο Παρά Πέντε – 20 χρόνια μετά» θα έχει ζωντανή ορχήστρα με μελωδίες και ρυθμούς που έχουν συνδεθεί άρρηκτα με το κωμικό σίριαλ.

Οι καινούριες σκηνές θα αποκαλύψουν και τις νέες περιπέτειες των «5» μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Τέλος, η τρελή και αγαπημένη ομάδα θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα στα χρόνια και φέρεται πως δεν έχουν ακόμη απαντηθεί.

Σήμερα το MEGA και όλο το κοινό που λάτρεψε τη σειρά, γιορτάζει τη δημιουργία του «Στο Παρά Πέντε» αλλά και τον κύκλο που κλείνει οριστικά, μετά από 20 χρόνια.

