Στο Πάρα Πέντε: Κυκλοφόρησε το πρώτο teaser για το reunion της θρυλικής σειράς στο Mega

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του αγαπημένου σίριαλ
Οι ηθοποιοί του «Πάρα Πέντε»

Όλα είναι έτοιμα για το πολυαναμενόμενο reunion της θρυλικής σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη, «Στο Παρά Πέντε» που έρχεται στο MEGA με ένα και μοναδικό επεισόδιο.

Η κωμωδία που εμπνεύστηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης έκανε πρεμιέρα στο MEGA τον Σεπτέμβριο του 2005 και κράτησε για δύο σεζόν, ενώ οι ατάκες της είναι ακόμα επίκαιρες και viral. Το «Πάρα Πέντε» παίρνει ξανά «σάρκα και οστά» και επιστρέφει με ένα νοσταλγικό αφιέρωμα που θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις από δεκάδες ηθοποιούς και συντελεστές.

Το βράδυ της Τετάρτης (10.12.2025) κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς με τους πέντε βασικούς ήρωες που φαίνονται να μπαίνουν μαζί στο στούντιο.

 
 
 
 
 
Οι πέντε της παρέας του «Στο Παρά Πέντε» θα είναι εκεί μαζί με όλους τους ηθοποιούς της σειράς που έριξε άπλετο φως στην όμορφη πλευρά της ζωής, πείθοντάς μας πως – έστω και για τις ανάγκες του σεναρίου – το καλό μπορεί να νικήσει.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης έγραψε μαζί με το τηλεοπτικό κοινό το 50ο επεισόδιο της σειράς. Οι ολοκαίνουριες σκηνές θα μας αποκαλύψουν τις νέες περιπέτειες των πέντε ηρώων, της Ντάλιας, της Ζουμπουλίας, της Αγγέλας, του Φώτη και του Σπύρου μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια.

Επίσης στο reunion θα δοθούν απαντήσεις και σε ορισμένα ερωτήματα που γεννήθηκαν μέσα από το σενάριο της κωμωδίας και που για κάποιο λόγο παραμένουν αναπάντητα μέχρι και σήμερα.

