«Στο Παρά Πέντε»: Όσα έγιναν στο πλατό του reunion – Το παρασκήνιο της μεγάλης γιορτής

Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά πίσω από τις κάμερες της βραδιάς που ετοίμασε το MEGA για την επιστροφή της σειράς «Στο Πάρα Πέντε». Πρόκειται για ένα διήμερο γύρισμα, θα σας μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα στο πλατό και όσα ξέρουμε το «50ο επεισόδιο» που γράφτηκε ειδικά για την περίσταση.

Η μεγάλη επιστροφή είναι πλέον γεγονός. Το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου, στις 21:00, το MEGA δεν θα προβάλει απλώς μια εκπομπή, αλλά ένα «δώρο» στους τηλεθεατές που περίμεναν αυτή τη στιγμή εδώ και δύο δεκαετίες. Το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» είναι έτοιμο και το παρασκήνιο της δημιουργίας του έχει εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον με το αποτέλεσμα που θα δούμε στις οθόνες μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της επιστροφής

Όλα ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, όταν ανακοινώθηκε η πρόθεση για το Reunion. Από εκείνη τη στιγμή, μια έμπειρη ομάδα παραγωγής του καναλιού και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου. Τα τηλέφωνα πήραν κυριολεκτικά φωτιά. Στόχος ήταν να εντοπιστούν και να ειδοποιηθούν όλοι: από τους βασικούς ρόλους μέχρι τους guest ηθοποιούς που πέρασαν από τη σειρά, ώστε να μη λείψει κανείς από το πάρτι.

Η διαδικασία αυτή λειτούργησε λυτρωτικά για τους συντελεστές. Στις συναντήσεις που ακολούθησαν τους επόμενους μήνες, η κοινή διαπίστωση όλων ήταν πως «ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα», αποδεικνύοντας ότι η χημεία της θρυλικής παρέας παραμένει αναλλοίωτη.

Δύο μέρες γιορτής στο στούντιο

Η κορύφωση της προετοιμασίας ήρθε στις αρχές Δεκεμβρίου, όταν άνοιξαν οι πόρτες του εντυπωσιακού πλατό. Ένα σκηνικό πολύχρωμο και pop, άμεσα εμπνευσμένο από τους ευρηματικούς τίτλους αρχής της σειράς, περίμενε την παρέα για την «τελευταία πράξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία του γυρίσματος κράτησε δύο ημέρες:

Την πρώτη μέρα, οι «Big 5» (Καπουτζίδης, Καρύδη, Κωνσταντινίδου, Λάμπρη, Αγγέλου) έκαναν τις απαραίτητες πρόβες on set, ξαναβρίσκοντας τους ρυθμούς τους στον φυσικό τους χώρο.

Τη δεύτερη μέρα, το στούντιο γέμισε ενέργεια. Φανατικοί τηλεθεατές της σειράς, που είχαν στείλει βίντεο και ερωτήσεις μέσω του microsite του MEGA, βρέθηκαν εκεί για να γιορτάσουν μαζί με τους αγαπημένους τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά το πολύωρο και απαιτητικό γύρισμα, κανείς δεν έφυγε. Ηθοποιοί, συντελεστές και κοινό παρέμειναν στις θέσεις τους μέχρι το τέλος, μετατρέποντας την εγγραφή της εκπομπής σε πραγματικό πάρτι, με τη συνοδεία ζωντανής ορχήστρας και τραγουδιών που έχουν ταυτιστεί με τη σειρά.

Το «50ο επεισόδιο» είναι γεγονός

Αυτό που διαφοροποιεί το συγκεκριμένο Reunion από αντίστοιχες τηλεοπτικές συναντήσεις, είναι ότι η μυθοπλασία επιστρέφει. Οι πέντε πρωταγωνιστές δεν κάθισαν απλώς στον καναπέ για να θυμηθούν τα παλιά, αλλά ντύθηκαν ξανά με τα ρούχα των ηρώων τους.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα του κοινού, έγραψε το άτυπο «50ο επεισόδιο». Μέσα από ολοκαίνουριες σκηνές, θα δούμε πώς η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος διαχειρίστηκαν τα γεγονότα της τελευταίας εικοσαετίας, ενώ θα δοθούν απαντήσεις σε σεναριακά ερωτήματα που παρέμεναν μετέωρα.

Μάλιστα, η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε ένα μικρό spoiler για την τύχη της Ντάλιας: «Την Ντάλια δεν θα τη δούμε φτωχή… Μπορεί να περάσει οικονομική κρίση, αλλά επειδή στην πραγματικότητα αυτό που θέλει είναι η φιλία… την ενδιαφέρει μόνο να έχει τα φιλαράκια της».





Για τον Αργύρη Αγγέλου, η εξέλιξη αυτή ήταν απρόσμενη, καθώς ο δημιουργός της σειράς ήταν αρνητικός όλα αυτά τα χρόνια σε μια επαναφορά. «Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο», δηλώνει ο ίδιος.

Αυτό το δώρο θα ανοίξουν οι τηλεθεατές την Τρίτη το βράδυ, σε μια βραδιά που υπόσχεται συγκίνηση, πολύ γέλιο και την απόδειξη ότι ορισμένες τηλεοπτικές αγάπες κρατάνε για πάντα.