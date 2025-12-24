Στο Παρά Πέντε: Το reunion έκλεψε την παράσταση και η τηλεθέαση έσπασε ρεκόρ

Τι έκανες, Γιώργο, μας 20 χρόνια μετά… Θραύση! Γιατί το «Παρά Πέντε», μέσα από τις ατάκες του, την πρωτοπορία του και το άφθονο γέλιο που μας πρόσφερε, κατάφερε να μείνει ανεξίτηλο, να αγαπηθεί και να μεγαλώσει γενιές και γενιές.

Η αγαπημένη παρέα του «Στο Παρά Πέντε» έκανε το δικό της reunion και τα νούμερα τηλεθέασης θύμισαν μια άλλη εποχή, σπάζοντας κάθε ρεκόρ. Με υψηλές πτήσεις που ξεπέρασαν ακόμα και το 50% στο δυναμικό κοινό και το 54% στο γυναικείο κοινό.

Η Ντάλια, ο Σπύρος, η Ζουμπουλία, ο Φώτης και η Αγγέλα συναντήθηκαν ξανά σε ένα ασανσέρ και έκαναν την είσοδό τους στο πλατό. Το τηλεοπτικό κοινό από το πρώτο λεπτό αγκάλιασε το reunion με 34,1%, ενώ το εντυπωσιακό 41,2% καταγράφηκε στο δυναμικό κοινό.

Μάλιστα, οι τηλεθεατές φαίνεται να περίμεναν με μεγάλη χαρά τις πέντε νέες σκηνές που γυρίστηκαν και, στο τέταρτο της πρώτης προβολής, η τηλεθέαση εκτοξεύτηκε στο 50,5% στο δυναμικό κοινό και στο 40,5% στο γενικό σύνολο. Όσο η ώρα περνούσε, όλο και περισσότερος κόσμος γύριζε τους τηλεοπτικούς του δέκτες στο MEGA, με το φινάλε να σημειώνει 47,5%.

Στα επιμέρους κοινά, και συγκεκριμένα στο γυναικείο κοινό 25–44, η τηλεθέαση έφτασε ακόμα και το 56%, ενώ στο κοινό 55+ ξεπέρασε το 40%. Το «Παρά Πέντε» επέλεξε και το ανδρικό κοινό, χαρίζοντας ποσοστά 45,2% και 41,8% κατά τη διάρκεια της προβολής.

Με αυτά τα ποσοστά-ρεκόρ και καταφέρνοντας να γίνει από τα πρώτα λεπτά νούμερο ένα trend στα social media, η επιστροφή του «Παρά Πέντε» σημείωσε στο δυναμικό κοινό 47% και στο γενικό σύνολο 41,1%.