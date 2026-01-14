Media

Survivor 2026: Κατέρρευσε και βρέθηκε κοντά στην αποχώρηση – «Νόμιζα ότι θα πεθάνω, ειλικρινά»

«Νομίζω ότι ήταν το χειρότερο βράδυ μου, αλήθεια το λέω, όχι μόνο εδώ, της ζωής μου γενικά»
Η Ελισάβετ από την ομάδα των «Αθηναίων» μιλά για τις κακουχίες στο Survivor
Η Ελισάβετ από την ομάδα των «Αθηναίων» μιλά για τις κακουχίες στο Survivor / πηγή φωτογραφίας ΣΚΑΪ

Ένα βήμα πριν την οικειοθελή αποχώρησή της από το Survivor έφτασε η Ελισάβετ στο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (14.01.2026) από τον ΣΚΑΪ.

Όπως αποκάλυψε η ίδια Ελισάβετ, κλήθηκε να διαχειριστεί το πιο δύσκολο βράδυ της ζωής της, από την ταλαιπωρία λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί του Survivor, τον Άγιο Δομίνικο, όπου γυρίζεται το ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Μάλιστα, 30χρονη nail artist ήταν ένα βήμα πριν πάρει την απόφαση να αποχωρήσει οικειοθελώς και να αφήσει για πάντα πίσω το παιχνίδι.

Πιο συγκεκριμένα, η Ελισάβετ από την ομάδα των «Αθηναίων» στο νέο Survivor εξομολογήθηκε πως «χθες πέρασα το χειρότερο βράδυ της ζωής μου. Ήμουν έτοιμη να πω ”τα παρατάω”, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Φάγαμε πάρα πολύ βροχή».

«Πάρα πολύ ταλαιπωρία, έχουν βραχεί τα πάντα πάνω μου. Νόμιζα ότι θα πεθάνω, ειλικρινά. Δεν μπορούσα να βρω μια λύση, κάτι να κάνω, κάπως να ζεσταθούμε, κάτι να γίνει. Νομίζω ότι ότι το χθεσινό βράδυ ήταν ένας εφιάλτης, πραγματικά».

 

«Τι έχουμε περάσει, ρε παιδιά; Θέλω να φύγω! Δεν καταλαβαίνετε, το θέλω. Νομίζω ότι ήταν το χειρότερο βράδυ της ζωής μου, αλήθεια το λέω. Όχι εδώ, της ζωής μου γενικά», αποκάλυψε η γοητευτική μελαχρινή παίκτρια του νέου κύκλου του Survivor.

