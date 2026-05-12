Survivor: Ακρωτηριάστηκε στο πόδι ο παίκτης που τραυματίστηκε από προπέλα σκάφους κάνοντας ψαροντούφεκο

Τραγικά είναι τα νέα που έρχονται από τον Άγιο Δομίνικο για το σοβαρό ατύχημα που είχε ένας παίκτης του ελληνικού Survivor.

Το ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα στον Άγιο Δομίνικο όπου ο παίκτης του Survivor έκανε κατάδυση με ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του reality. Το ατύχημα σημειώθηκε εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος του παιχνιδιού με τον παίκτη πλέον να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο όπως ενημέρωσε η παραγωγή του παιχνιδιού.

Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους και υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο σύμφωνα με το noticiasenunclic.com.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 σημείωσε πως ο παίκτης δεν είναι σε θέση να μεταφερθεί αυτή τη στιγμή και όπως είπε «είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως κάθε Έλληνα πολίτη»

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα, ο οποίος έκανε κατάδυση στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Έλαβε άμεσα φροντίδα από το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση.

Το Ναυτικό έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού και κάτω από ποιες συνθήκες σημειώθηκε το ατύχημα.

Η είδηση κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υπόλοιποι παίκτες του Survivor είναι σοκαρισμένοι από την τραγική αυτή εξέλιξη.

Σχετικά με το ατύχημα ο ΣΚΑΪ και η AcunMedya εξέδωσαν ανακοινώσεις με το κανάλι να γνωστοποιεί ότι αναστέλλεται η μετάδοση του παιχνιδιού.

«Το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου», ανέφερε η AcunMedya

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr έχει ενημερωθεί η οικογένεια του παίκτη ενώ τόσο από την παραγωγή του ριάλιτι επιβίωσης όσο και από τον ΣΚΑΪ γίνεται το καλύτερο δυνατόν, για την υγεία του.

Όπως διευκρινίζεται από τον ΣΚΑΪ, «παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».