Survivor: Απόψε η πρώτη ψηφοφορία του κοινού – Gio Καραντώνης και Μιχάλης Σηφάκης έρχονται σε ρήξη

Η δύναμη περνάει στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού στο νέο επεισόδιο του «Survivor», που πρόκειται να μεταδοθεί απόψε, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ.

Όπως είδαμε στο «Survivor», του ΣΚΑΪ, οι «Επαρχιώτες» κατάφεραν, με τη δεύτερη σερί νίκη τους, να ωθήσουν τους «Αθηναίους» σε έναν ακόμα Κόκκινο υποψήφιο προς αποχώρηση. Η σύσκεψη των ηττημένων στην παραλία οδήγησε σε ένα σχεδόν ομόφωνο αποτέλεσμα στην κάλπη καθώς ο Gio Καραντώνης, σίγουρος για τη δύναμή του, αυτοπροτάθηκε για υποψήφιος, έχοντας ως πρόθεση, όπως είπε, να ενώσει την ομάδα του.

Στο δεύτερο συμβούλιο του νησιού, οι τόνοι μεταξύ των δύο ομάδων ανέβηκαν αλλά αυτή τη φορά τα βέλη του Gio στράφηκαν και προς τον Γιώργο Λιανό.

Οι «Επαρχιώτες» προσπαθούν να ενισχύσουν περαιτέρω την ομάδα τους δουλεύοντας επάνω στις αδυναμίες του κάθε μέλους τους. Σε αυτή τη λογική ο Μάνος Μαλλιαρός και ο Μιχάλης Σηφάκης παραδίδουν μαθήματα κολύμβησης στη Δήμητρα Λιάγγα.

Απόψε, ένα τρίτο αγώνισμα ασυλίας δίνει την ευκαιρία στους «Αθηναίους» να κάνουν τη διαφορά, επιτυγχάνοντας μία νίκη στον υδάτινο στίβο, που περιμένει τις δύο ομάδες. Η αναμέτρηση είναι γεμάτη ανατροπές και η μάχη που φαίνεται εξαρχής κερδισμένη, μπορεί να χαθεί…

Το τελευταίο συμβούλιο υποψηφιοτήτων για την πρώτη εβδομάδα, που θα αναδείξει τον τρίτο υποψήφιο, είναι γεμάτο ένταση, Gio Καραντώνης και Μιχάλης Σηφάκης έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση…

Για πρώτη φορά, απόψε, η δύναμη περνάει στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού καθώς με την ανακοίνωση και της τρίτης υποψηφιότητας θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, ώστε οι τηλεθεατές να ψηφίσουν θετικά τον ή την Survivor που θέλουν να παραμείνει στον Άγιο Δομίνικο.

Από Κυριακή έως Τρίτη στις 21:00 και Τετάρτη 21:40.