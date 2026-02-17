Survivor: Αθηναίοι vs Επαρχιώτες – Το κοινό αποφασίζει απόψε

Γνωρίζουμε ήδη τους πέντε υποψήφιους προς αποχώρηση και στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ θα μάθουμε ποια θα είναι η έκτη υποψηφιότητα.

Το τηλεοπτικό κοινό θα είναι εκείνο που απόψε θα στηρίξει με την ψήφο του τους Survivors που θέλει να παραμείνουν. Μία πολύ κρίσιμη ψηφοφορία κοινού που θα αναδείξει τους μονομάχους της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου.

Στην παραλία των Επαρχιωτών η «αποκαθήλωση» του Μιχάλη Σηφάκη από τη θέση του αρχηγού συνεχίζεται. Οι περισσότεροι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα τη θέση τους ενώ κάποιοι άλλοι κρατούν χαμηλούς τόνους, περιμένοντας τις εξελίξεις… Πώς θα αντιδράσει ο ίδιος σε όσα βλέπει και σε όσα καταλαβαίνει πως λέγονται για εκείνον;

Ο τελευταίος αγώνας ασυλίας της εβδομάδας είναι γεμάτος οριακές αναμετρήσεις που δείχνουν πλέον πως οι δύο ομάδες παίζουν στα ίσα. Μία αναμέτρηση γίνεται αφορμή να συνεχιστεί η κόντρα που έχει ανοίξει ανάμεσα στον Benzy Καραντώνη και τον Μάνο Μαλλιαρό.

Στο Συμβούλιο του νησιού, η ηττημένη ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η νέα υποψηφιότητα. Όμως μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αλλάζει τα δεδομένα… Ποια ή ποιος θα βρεθεί συνυποψήφιος με τους: Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρο Κούρτοβικ, Ιωάννη Ρέβη, Χρυσοβαλάντη Πάκο και Βασιλική Μουντή;