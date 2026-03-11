Survivor: Έρχονται μεγάλες εκπλήξεις και ανατροπές μετά την αποχώρηση του Βαλάντη Πάκου

Κόκκινο χρώμα είχε η χθεσινή (10/03) μονομαχία στο «Survivor» καθώς η Μαντίσα Τσότα αναμετρήθηκε με τον Βαλάντη Πάκο. Με μία κίνηση που ξάφνιασε τους πάντες, ο Βαλάντης παραιτήθηκε της αναμέτρησης, δίνοντας στην Μαντίσα την ευκαιρία να συνεχίσει την πορεία της στο παιχνίδι.

«Κάνουμε λάθη όλοι, μιλήσαμε πριν τον αγώνα (σ.σ. με τη Μαντίσα). Πραγματικά το θέλει πάρα πολύ και άφησα να συνεχίσει», ήταν τα πρώτα λόγια του Βαλάντη μετά τη μονομαχία στο «Survivor». Η Μαντίσα, μετά από αυτή τη δήλωσή του τού ζήτησε συγγνώμη, σε περίπτωση που έχει πει κάτι, που να τον έχει στεναχωρήσει.

Απευθυνόμενος στην ομάδα του ο Βαλάντης είπε: «Φεύγοντας κρατάω μία πάρα πολύ καλή παρέα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με σεβάστηκαν, δεν με είδαν σαν πατέρα τους, με είδαν σαν παίκτη. Όπως και οι Μπλε με είδαν σαν αντίπαλο, είναι βασικό γιατί ηλικιακά απέχω από τα παιδιά. Πίστευα πως στο παιχνίδι, όταν θα έρθω, δεν θα κάνω φίλους. Τελικά υπάρχει μία θέση για όλους εδώ. Αυτό κρατάω. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά και η επιθυμία μου είναι να φτάσουν όσο πιο ψηλά μπορούνε, να μη ξεχνάνε το όνειρό τους και να το προχωρήσουνε.

Θα ήθελα η ομάδα μου να κάνει ένα σερί 5-0 απέναντι στους Μπλε και από αυτή την παρέα που βλέπω να είναι όλοι στην Ένωση και μετά να μείνουν οι καλύτεροι. Ο νικητής θα είναι σίγουρα από την ομάδα μου. Εδώ δεν υπάρχει άξιος και μη άξιος. Αυτός που το θέλει πιο πολύ, θα το πάρει κιόλας. Για εμένα είναι θέμα ψυχολογικό. Όποιος έχει την ψυχολογία και όποιος είναι θετικός και δεν φύγει από το στόχο, θα το πάρει. Και θα είναι Κόκκινος!»

Στη συνέχεια, ο Βαλάντης Πάκος έκανε την τελευταία του κίνηση μέσα στο παιχνίδι. Έγραψε σε ένα χαρτί το όνομα του προσώπου από την ομάδα του που θέλει να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει, στην επόμενη ψηφοφορία.

Από τη μονομαχία το τηλεοπτικό κοινό εξαίρεσε, με την ψήφο του, τον Μιχάλη Σηφάκη. Νωρίτερα, στον αγώνα ασυλίας, ο πάγκος των Επαρχιωτών ήταν διχασμένος, τα ματσαρίσματα δεν τους έβγαιναν και το αποτέλεσμα ήταν υπέρ των Αθηναίων οι οποίοι απόλαυσαν ένα πλούσιο ελληνικό γεύμα.

Το νέο επεισόδιο του Survivor, έρχεται στις οθόνες μας το Σάββατο 14 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ και είναι γεμάτο από ανατροπές, που θα δημιουργήσουν νέες ισορροπίες στις παραλίες του Άγιου Δομίνικου.

Σάββατο – Κυριακή στις 21.00, Δευτέρα στις 22.10 και Τρίτη στις 21.00.