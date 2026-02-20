Survivor: Η επόμενη μέρα μετά την αποχώρηση της Κέλλυς Μποφίλιου

Μετά από μια συγκλονιστική μονομαχία με τον Ιωάννη Ρέβη, η Κέλλυ Μποφίλιου ήταν εκείνη που αποχώρησε, εχθές, Πέμπτη, (19.02.2026), από το «Survivor».

«Αισθάνομαι πολύ παράξενα, πίστευα ότι θα μείνω. Είναι μια απίστευτη εμπειρία, είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Είμαι χαρούμενη που γνώρισα και τα 15 παιδιά. Θα τα πούμε έξω με όλους ή έστω με τους περισσότερους», είπε η πρώην παίκτρια του «Survivor».

«Εύχομαι καλή συνέχεια στα παιδιά. Είναι όλο μοναδικό, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που ζούμε. Είτε με εντάσεις είτε με χαρές, δεν κρατάμε κακία. Τα κάνουμε όλα μαζί. Υπάρχουν άτομα που έχουμε μεγαλώσει μαζί και δεν έχουμε ζήσει όσα ζούμε εμείς εδώ, 24/7, σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον, με συνεχείς αλλαγές, είτε κλιματικές είτε συναισθηματικές. Λυπάμαι πολύ που λήγει εδώ, προφανώς ήταν όλα στο χέρι μου. Είναι ένα παιχνίδι που οριακά σε κάνει καλύτερο άνθρωπο, αν το σκεφτείς πολύ σωστά και εγκεφαλικά», πρόσθεσε η Κέλλυς Μποφίλιου, μετά την ήττα της.

Ήταν η πρώτη μονομαχία που παρακολούθησαν και οι δύο ομάδες, καθώς η Κέλλυ ήταν από την ομάδα των Αθηναίων και ο Ιωάννης από την ομάδα των Επαρχιωτών. Κατά τη διάρκειά της, η Κέλλυ, πέρα από την ομάδα της, είχε στο πλευρό της και άτομα της Μπλε ομάδας, που προτιμούσαν τη δική της παραμονή, από του Ιωάννη Ρέβη.

Λίγο πριν αποχωρήσει οριστικά, η Κέλλυ κλήθηκε να επιλέξει έναν Survivor από την ομάδα της, είτε για να τον βοηθήσει, δίνοντας τη δυνατότητα μίας επιπλέον ψήφου, είτε για να τον δυσκολέψει, στερώντας το δικαίωμα της ψήφου.

Πριν όμως φτάσουμε στη μονομαχία της αποχώρησης, προηγήθηκε ένα αγώνισμα επάθλου φαγητού, το οποίο κατέκτησαν οι Επαρχιώτες αλλά και ένα επεισοδιακό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε πως τρεις Survivor από την Μπλε ομάδα (Μιχάλης Σηφάκης, Ιωάννης Ρέβης, Φανή Παντελάκη), παραβίασαν τον κανόνα του παιχνιδιού που αφορά στην επικοινωνία και τιμωρούνται με ατομική στέρηση επάθλου, για τις επόμενες πέντε νίκες της ομάδας τους!

Κάθε επεισόδιο του Survivor φέρνει και μία απρόβλεπτη εξέλιξη, η συνέχεια την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ.