Survivor: «Η Φανή Παντελάκη δεν μου κάνει στο κομμάτι της παραλίας, μου αρέσει να δίνω tips» λέει ο Μιχάλης Σηφάκης

«Έχω ξαναψηφίσει την Φανή Παντελάκη, το έχω πει δημοσίως και στο συμβούλιο, το έχω πει δημοσίως και στο ceremony» τόνισε ο Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor.

Ένταση επικράτησε στο χθεσινό (16.02.2026) συμβούλιο του Survivor με τη Φανή Παντελάκη να καταγγέλλει διπλό παιχνίδι εις βάρος της, ενώ ο Μιχάλης Σηφάκης, στο cue του, απάντησε αιχμηρά, επιμένοντας πως την έχει ψηφίσει ανοιχτά και χωρίς υπόγειες κινήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επειδή βλέπεις τα κορίτσια είπαν ότι ξεκίνησα εγώ το σούξου-μούξου. Βρε Σία μου, μήπως το ξεκίνησες εσύ; Είπε στη Φανή αυτό που είπα εγώ. Μεταξύ σοβαρού και αστείου; Ναι. Την έχω ξαναψηφίσει, το έχω πει δημοσίως και στο συμβούλιο, το έχω πει δημοσίως και στο ceremony.

Δεν μου κάνει σαν άνθρωπος στο κομμάτι παραλίας, έχει πάρα πολλή φασαρία. Και στις δύσκολες συνθήκες που είμαστε, μας δυσκολεύει. Κι αν δεν κάνω λάθος την ψηφίσανε όλοι», σχολίασε ο Μιχάλης Σηφάκης.

Η Φανή Παντελάκη στο χτεσινό συμβούλιο είπε: «Όταν υποστηρίζεις έναν άνθρωπο, του ’χεις πει πέντε πράγματα, είσαι η δεύτερη φωνή του και και και, και μαθαίνεις και ακούς ότι πιάνει άτομα να λέει “πάμε να την ψηφίσουμε, να τελειώνουμε” και μετά πριν μια μέρα είναι άψογη η Φανή… Αυτά τι είναι;».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εδώ και πολλές μέρες έχουμε συζητήσει ότι τα ματσαρίσματα θα τα κάνουμε όλοι μαζί. Έβγαλε ο Δημήτρης ένα παρατσούκλι… το coach, αρχηγός και τα λοιπά. Δεν έχω κάποιο φετίχ… δεν έχω κάποιο φετίχ για κάτι. Ο καθένας ό,τι θέλει πράττει. Μου αρέσει να δίνω tips. Κάποιες φορές βλέπω κάτι παραπάνω, άλλες φορές όχι. Συνήθως όταν δεν βρίσκω τον στόχο, στα tips είμαι καλός. Όταν βρίσκω τον στόχο, δεν δίνω tips.

Αυτό που θέλω να πω είναι στον Δημήτρη, μιας και τα έχει βρει όλα στην μπλε ομάδα και έχει πέσει μέσα σε όλα… Δώδεκα-εννιά η ομάδα κερδίζει. Τέσσερις υποψήφιοι κι εμείς έχουμε έναν. Οπότε λίγο καλύτερα να ασχοληθεί με τη δική του ομάδα, γιατί οι μπλε εδώ πέρα μπορεί να έχουμε μια δύσκολη παραλία, αλλά στους αγώνες είμαστε φωτιά», σχολίασε ο Μιχάλης Σηφάκης λίγο πριν από τον αγώνα ασυλίας στον Γιώργο Λιανό.