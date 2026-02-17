Survivor: Η Φανή Παντελάκη και η Δήμητρα Λιάγγα υποψήφιες προς αποχώρηση για τους Επαρχιώτες

Το Survivor ήρθε και τη νύχτα της Τρίτης (17.02.2026) στον ΣΚΑΪ και οι «οπαδοί» του ριάλιτι επιβίωσης περίμεναν να μάθουν ποια θα είναι η έκτη υποψηφιότητα. Το φινάλε, όμως, επιφύλασσε μία θεαματική ανατροπή.

Το τηλεοπτικό κοινό ήταν εκείνο που στήριξε με την ψήφο του τους παίκτες του Survivor, τους οποίους θέλει να παραμείνουν στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, μία πολύ κρίσιμη ψηφοφορία που θα αναδείκνυε τους μονομάχους του επεισοδίου της Πέμπτης (19.02.2026).

Ωστόσο, στο συμβούλιο του νησιού έγινε η ανατροπή σε ό,τι αφορά το πρόσωπο που θα είναι υποψήφιο προς αποχώρηση, καθώς οι «Επαρχιώτες» έβγαλαν δύο υποψήφιες και όχι μία.

Προς αποχώρηση είναι η Φανή Παντελάκη, αλλά και η Δήμητρα Λιάγγα. Η τελευταία ψήφος έκρινε το αποτέλεσμα, οδηγώντας σε αυτή τη διπλή υποψηφιότητα.

Οι γραμμές άνοιξαν για το τηλεοπτικό κοινό, με επτά υποψήφιους προς παραμονή. Από τους επτά – Κέλλυ Μποφίλιου, Αλέξανδρος Κούρτοβικ, Γιάννης Ρέβης, Βαλάντης Πάκος, Βασιλική Μουντή, Φανή Παντελάκη και Δήμητρα Λιάγγα – οι πέντε παίκτες θα σωθούν από το κοινό και δύο θα οδηγηθούν σε μονομαχία.

Η Φανή Παντελάκη αντέδρασε με έντονο ύφος: «Τρία πουλάκια κάθονται. Αυτό έχω να πω εγώ. Πραγματικά εξεπλάγην. Απ’ το ”άψογη” και απ’ το… βρέθηκα στον τάκο. Πάμε γερά!».

«Τι να πω, σηκώνω τα χέρια και τα πόδια ψηλά», πρόσθεσε η Φανή με εύλογη απορία και με έκφραση ειρωνείας στο πρόσωπό της.