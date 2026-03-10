Survivor: Ξέφυγε η κατάσταση στους «Επαρχιώτες», βρίστηκαν Σηφάκης, Ιωάννα και Αναστασία

«Εμφύλιος» ξέσπασε στους «Επαρχιώτες» του Survivor στο επεισόδιο που μεταδόθηκε το βράδυ της Τρίτης (10.03.2026) από τον ΣΚΑΪ.

Οι εντάσεις ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» του Survivor χτύπησαν «κόκκινο» και τα… καρφιά μετά τη χθεσινή ψηφοφορία που ανέδειξε τον Μιχάλη Σηφάκη σε τρίτο υποψήφιο προς αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, έδιναν και έπαιρναν.

Ο Μιχάλης Σηφάκης, μιλώντας στην κάμερα, ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη σύγκρουση: «Δεν ξύπνησα μια μέρα και άρχισα να βρίζω. Μετά από προτροπή του Αλέξανδρου, όταν ειπώθηκαν κάποια πράγματα, βγήκε συγγνώμη μετά από δύο μέρες.

Σία μου, είσαι υποκρίτρια. Της Φανής «μπιπ» το σπίτι, το δικό μου θες να κλείσεις το σπίτι; Το έξω σπίτι. Δεν ξέρω τι σόι άνθρωπος ασχολείται με την έξω ζωή μου σε ένα παιχνίδι επιβίωσης. Oπότε ακόμα και ο χαρακτηρισμός που είπα στην Τζο είναι πολύ ελαφρύς».

Από την πλευρά της, η Αναστασία Στεργίου σε έντονο τόνο, υποστήριξε στην κάμερα ότι ο ίδιος δημιουργεί συνεχώς εντάσεις μέσα στην ομάδα: «Όταν μας ανεβοκατέβαζες και έλεγες ότι θα μας διώξεις από το παιχνίδι, τι περίμενες; Άνθρωπος που έχει δίκιο δεν θίγεται τόσο με την αλήθεια. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, αλλά εσύ από ό,τι φαίνεται, Μιχάλη, φοβάσαι και πολύ κιόλας».

«Άνθρωπος 41 χρονών να σπαταλά τόση ενέργεια σε ψέματα και να κάνει την ομάδα έτσι μέσα σε δευτερόλεπτα… Εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Αυτό λέγεται τσίρκο και δεν μπορώ να ακολουθήσω αυτούς τους ρυθμούς», κατακεραύνωσε τον Μιχάλη Σηφάκη η Αναστασία.