Survivor: Μαντίσα Τσότα, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Μιχάλης Σηφάκης κινδυνεύουν απόψε με αποχώρηση

Μαντίσα Τσότα, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Μιχάλης Σηφάκης, ποιος ή ποια θα αποχωρήσει από το «Survivor», απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ;

Με μία στρατηγική κίνηση, οι Επαρχιώτες εχθές (09/03), μετά την ήττα τους στο αγώνισμα ασυλίας του «Survivor», έβγαλαν ως υποψήφιο από την ομάδα τους, τον Μιχάλη Σηφάκη. Ούτε η πέτρα της ασυλίας που είχε ο Μιχάλης δεν μπόρεσε να τον εξαιρέσει, αφού η κίνηση του Μάνου Μαλλιαρού την ακύρωσε.

Μετά την ψηφοφορία, όσα είπε η Μιλένα Σδρένια στο συμβούλιο άναψαν φωτιές στην Μπλε ομάδα, ενώ ο Μιχάλης Σηφάκης της έδωσε συγχαρητήρια που μίλησε ανοιχτά.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τους Επαρχιώτες υπό… διάλυση. Η ένταση στην καλύβα δε λέει να κοπάσει και όσα έχουν συμβεί δείχνουν ξεκάθαρα τον διχασμό που επικρατεί. Ούτε ο αγώνας για ένα τόσο απολαυστικό έπαθλο, όσο το αποψινό, δεν μπορεί να τους ενώσει!

Την ώρα του αγωνίσματος, η εικόνα στον πάγκο των Επαρχιωτών είναι αποκαρδιωτική, τίποτα δεν θυμίζει μία ομάδα που έχει έρθει για να κερδίσει. Αρκετοί δεν ανταλλάσσουν ούτε ματιά.

Πόσο θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση την κατάληξη του αγώνα; Θα σημειώσουν οι Αθηναίοι την πολυπόθητη, δεύτερη νίκη;

Το τηλεοπτικό κοινό στήριξε εχθές με την ψήφο του μία ή έναν υποψήφιο και απόψε θα μάθουμε το όνομα που εξαιρείται από τη μονομαχία. Στη μονομαχία όμως γίνεται κάτι που κανείς δεν περιμένει!

Σάββατο – Κυριακή στις 21.00, Δευτέρα στις 22.10 και Τρίτη στις 21.00