Survivor: Μία ξαφνική βροχή πλημμυρίζει απόψε τις καλύβες των ομάδων

Αντίξοες καιρικές συνθήκες περιμένουν τις δύο ομάδες στο νέο επεισόδιο του «Survivor» απόψε, Δευτέρα 30 Μαρτίου, στις 22.10, στον ΣΚΑΪ και ο πήχης δυσκολίας ανεβαίνει για όλους!

Η καλή ψαριά του Μιχάλη Σηφάκη αλλά και τα hot dogs, που έφτασαν στην παραλία του «Survivor» – και τα προτίμησαν όλοι – δεν ήταν τελικά αρκετά για να πάρουν οι «Επαρχιώτες» τη νίκη στον χθεσινό αγώνα ασυλίας. Η ήττα τούς οδήγησε στην παμψηφεί ανάδειξη της Χριστιάννας Μιχαλούδη ως πρώτης υποψήφιας προς αποχώρηση.

Από την άλλη πλευρά, οι «Αθηναίοι» κατάφεραν να πάρουν την πρώτη νίκη, στην εβδομάδα που ξεκίνησε. Όσον αφορά στο μεγάλο δίλημμα, η πλειοψηφία επέλεξε τα hot dogs και μόνο η Μαντίσα Τσότα και οι νέοι Survivors, Νίκος Κάππος και Όλγα Λοβέρα πήραν το ρίσκο να δοκιμάσουν την τύχη τους με τις πέτρες ασυλίας. Παράλληλα, η Δήμητρα Κάμτση αποχώρησε για λόγους υγείας από το παιχνίδι.

Απόψε, οι δύο ομάδες έχουν να διαχειριστούν τα απρόβλεπτα γυρίσματα του καιρού. Η ξαφνική, έντονη βροχόπτωση πλημμυρίζει τα πρόχειρα καταλύματά τους και δεν τους επιτρέπει να επιστρέψουν στις παραλίες τους. Μετά από μία περιπετειώδη νύχτα, η εξάντληση και η κακουχία είναι ζωγραφισμένες στα πρόσωπά τους.

«Αθηναίοι» και «Επαρχιώτες» μπαίνουν στον δεύτερο αγώνα ασυλίας γνωρίζοντας πόσο κρίσιμη είναι η νίκη σε αυτόν. Όμως ο καιρός δεν τους κάνει τη χάρη και ο αγώνας γίνεται μέσα στην βροχή, με πολλά απρόοπτα.

Όταν η ηττημένη ομάδα θα βρεθεί στο Συμβούλιο του νησιού, θα πρέπει να εντοπίσει τι ήταν αυτό που πήγε τόσο λάθος και να επιλέξει ανάλογα…