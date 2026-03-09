Survivor: Ο Μιχάλης Σηφάκης 3ος υποψήφιος προς αποχώρηση

«Έκλεισε» η λίστα με τους παίκτες των «Επαρχιωτών» του Survivor, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι για αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης στο επεισόδιο που μεταδόθηκε τη νύχτα της Δευτέρας (09.03.2026) από τον ΣΚΑΪ.

Ο Μιχάλης Σηφάκη αναδείχθηκε τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση από το SURVIVOR μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας της ομάδας στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ.

Οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν αμέσως, προκειμένου το τηλεοπτικό κοινό να στηρίξει τον αγαπημένο του παίκτη.

«Μιχάλη, όπως το περίμενες, είσαι ο τρίτος υποψήφιος», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός, ανοίγοντας αμέσως τις τηλεφωνικές γραμμές για το τηλεοπτικό κοινό.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα είναι η Μαντίσα Τσότα, ο Βαλάντης Πάκος και ο Μιχάλης Σηφάκης.