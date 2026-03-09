Media

Survivor: Ο Μιχάλης Σηφάκης 3ος υποψήφιος προς αποχώρηση

Στον «τάκο» με τον Μιχάλη Σηφάκη είναι η Μαντίσα Τσότα και ο Βαλάντης Πάκος
Μιχάλης Σηφάκης, Survivor
Ο Μιχάλης Σηφάκης της ομάδας «Επαρχιώτες» του Survivor / πηγή φωτογραφίας ΣΚΑΪ

«Έκλεισε» η λίστα με τους παίκτες των «Επαρχιωτών» του Survivor, οι οποίοι θα είναι υποψήφιοι για αποχώρηση από το ριάλιτι επιβίωσης στο επεισόδιο που μεταδόθηκε τη νύχτα της Δευτέρας  (09.03.2026) από τον ΣΚΑΪ.

Ο Μιχάλης Σηφάκη αναδείχθηκε τρίτος υποψήφιος προς αποχώρηση από το SURVIVOR μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας της ομάδας στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ.

Οι τηλεφωνικές γραμμές άνοιξαν αμέσως, προκειμένου το τηλεοπτικό κοινό να στηρίξει τον αγαπημένο του παίκτη.

«Μιχάλη, όπως το περίμενες, είσαι ο τρίτος υποψήφιος», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός, ανοίγοντας αμέσως τις τηλεφωνικές γραμμές για το τηλεοπτικό κοινό.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις υποψήφιοι προς αποχώρηση αυτή την εβδομάδα είναι η Μαντίσα Τσότα, ο Βαλάντης Πάκος και ο Μιχάλης Σηφάκης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
77
68
52
52
Media: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo