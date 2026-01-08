Survivor: Ο Μιχάλης Σηφάκης και η Ιωάννα Δεσύλλα του GNTM μπαίνουν στο ριάλιτι

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα του νέου κύκλου του «Survivor», στον ΣΚΑΪ, με οικοδεσπότη – ξανά – τον Γιώργο Λιανό. Όπως αποκάλυψε ο σταθμός μέσα από ένα νέο τρέιλερ με τους παίκτες, ανάμεσα στους «Επαρχιώτες» που θα ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο θα είναι ο γνωστός τερματοφύλακας, Μιχάλης Σηφάκης, και η πρώην παίκτρια του GNTM, Ιωάννα Δεσύλλα.

Το τρέιλερ είδε το φως της δημοσιότητας το απόγευμα της Πέμπτης (08.01.2026) και σε αυτό τρεις νέοι παίκτες του «Survivor» συστήνονται στο κοινό. Ανάμεσά τους, λοιπόν, ήταν ο Μιχάλης Σηφάκης και η Ιωάννα Δεσύλλα, ενώ η τρίτη «Επαρχιώτισσα» ήταν η επιχειρηματίας Φωτεινή Καλεύρα.

«Πιστεύω ότι θα αντέξω, γιατί είμαι εγωιστής, τελειομανής και νικητής. Είμαι ο Μιχάλης Σηφάκης, 41 χρονών, από το Ηράκλειο Κρήτης», ακούγεται να λέει ο γνωστός πρώην διεθνής τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, κοιτάζοντας την κάμερα.

«Δεν εμπιστεύομαι εύκολα, γιατί η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Και στο Survivor, θα φανεί ποιος θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Είμαι η Ιωάννα Δεσύλλα, είμαι 26 χρονών, είμαι πρωταθλήτρια στο Τάε Κβον Ντο, σπουδάζω Ιατρική Αθηνών και μοντέλο», αναφέρει η πρώην παίκτρια του GNTM.

Τέλος, η παίκτρια που συστήνεται μαζί τους δηλώνει: «Δεν χρειάζεται να με συμπαθήσουν όλοι, αρκεί να μη με ψηφίσουν για να φύγω. Είμαι η Φωτεινή Καλεύρα Ασημίνα Ιγγλέζου, 34 ετών, είμαι από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και είμαι επιχειρηματίας».