Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος θα παραμείνει υπό ιατρική παρακολούθηση σε κέντρο της Αμερικής

Μία νέα ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του «Survivor» στα social media έκαναν οι υπεύθυνοι του ριάλιτι επιβίωσης, υπογραμμίζοντας ότι η αποκατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου αποτελεί μέγιστη προταιρεότητα για την παραγωγή και τον σταθμό.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο Jackson Memorial Hospital στο Μαϊάμι των ΗΠΑ. Μάλιστα, τα έξοδα αποκατάστασης τα έχει αναλάβει η παραγωγή του «Survivor», το οποίο ολοκληρώνεται τελικά πρόωρα λόγω του τραυματισμού του 21χρονου παίκτη.

Σημειώνεται ότι ο Σταύρος Φλώρος τραυματίστηκε σοβαρά τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ενώ έκανε ψαροντούφεκο και τον χτύπησε η προπέλα ενός σκάφους, ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

«Ο Σταύρος μας παραμένει υπό στενή παρακολούθηση σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά κέντρα της Αμερικής, με την οικογένειά του και την παραγωγή στο πλευρό του.

Μοναδική μας προτεραιότητα είναι η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του.

Μετά από κοινές συζητήσεις με τους παίκτες, αποφασίστηκε ότι το Survivor δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί. Δείτε απόψε στις 21:00 το τελευταίο συμβούλιο του νησιού», ανέφερε η ανάρτηση της επίσημης σελίδας στο Instagram.

Όπως ανέφερε νωρίτερα η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για το «Survivor», οι παίκτες των «Αθηναίων» και των «Επαρχιωτών» που είχαν απομείνει στο ριάλιτι αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η παραγωγή έχει ήδη μεριμνήσει ώστε να τους παρασχεθεί κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής υποστήριξης όποτε αυτό χρειαστεί.