Συγκλονίζει η Μάγδα Τσέγκου για τη φωτιά στη Πρέβεζα: «Χθες το βράδυ το χωριό μας κόντεψε να καεί»

Για την τεράστια φωτιά που κατακαίει περιουσίες και σπίτι στην περιοχή της Πρέβεζας μίλησε η Μάγδα Τσέγκου, αποκαλύπτοντας ότι το χωριό της κόντεψε να παραδοθεί στις φλόγες.

Η γνωστή δημοσιογράφος μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» περιέγραψε τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στα χωριά της Πρέβεζας εξαιτίας της φωτιάς που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Μάλιστα, η Μάγδα Τσέγκου βγήκε σε ζωντανή σύνδεση μέσω του Μύτικα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξημέρωσε μια πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα, όπως και χθες. Είχαμε κλείσει ραντεβού να αποχαιρετίσουμε το κοινό από τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, αλλά δυστυχώς η επικαιρότητας μας πρόλαβε», είπε αρχικά.

«Οι κάτοικοι στην Πρέβεζα δοκιμάστηκαν και απόψε. Η σύνδεση που βγαίνω είναι από τον Μύτικα από το σπίτι μου. Είναι πάρα πολύ τα χωριά που δεν έχουν ούτε ρεύμα, ούτε νερό. Χθες το βράδυ το χωριό μας κόντεψε να καεί. Είμαι απλά τυχεροί που ο άνεμος δεν πήγε προς το Ριζοβούνι.

Να πούμε και για την Παντάνασσα, που κάηκε χθες. Κάηκαν τα σπίτια, κάηκαν οι περιουσίες, κάηκαν εκατοντάδες ζώα αβοήθητα. Ήταν μία νύχτα κόλαση για τους κατοίκους», πρόσθεσε με πόνο ψυχής η Μάγδα Τσέγκου, συγκλονίζοντας τους πάντες στο πλατό της εκπομπής του OPEN.

Επίσης για τα προβλήματα που προκάλεσε η φωτιά στην περιοχή μίλησε και ο αντιδήμαρχος Ζηρού, Γιάννης Τσώλης.